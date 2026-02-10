PTSD¤Î¾É¾õ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¤ÏÌ¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¤±¤¬¡¢ÀÅªË½ÎÏ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤Þ¤¿¤ÏÌÜ·â¤·¤¿¸å¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÀº¿À¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊPTSD¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Cognition improvement in U.S. veterans undergoing treatment for posttraumatic stress disorder: Secondary analyses from a randomized controlled trial - Mamat - Journal of Traumatic Stress - Wiley Online Library
Reduction in PTSD symptoms linked to better cognitive performance in new study of veterans
https://www.psypost.org/reduction-in-ptsd-symptoms-linked-to-better-cognitive-performance-in-new-study-of-veterans/
PTSD¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤Ë¤ÏÀïÁè¤äÀïÆ®¡¢¿ÈÂÎÅª¤Þ¤¿¤ÏÀÅª¤ÊË½¹Ô¡¢¿¼¹ï¤Ê»ö¸Î¤ä¼«Á³ºÒ³²¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤Î»àÊÌ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£PTSD¤ÏÂàÌò·³¿Í¤äµßµÞÂâ°÷¡¢ÆñÌ±¡¢Ë½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥é¥¦¥ÞÅª¤Êµ²±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä°Ì´¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÊª»ö¤Ø¤Î²óÈò·¹¸þ¡¢µ¤Ê¬¤ä¿®Ç°¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¡¢²áÉÒÀ¤ä²á³ÐÀÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï1¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ýÂ³¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê¶ìÄË¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î»Ù¾ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ë¥º¥ë¥«¥¤¥À¡¦¥Þ¥Þ¥È»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢PTSD¤òÈ¯¾É¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂàÌò·³¿Í¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢PTSD´µ¼Ô¤Ç¾ã³²¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÃí°ÕÎÏ¤ä¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éµ²±¡¢¾ðÊó½èÍýÂ®ÅÙ¼Â¹Ôµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§ÃÎÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢PTSD¤Î¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ë¤ÏÎ×¾²Åª¤ËÍ°Õ¤ÊPTSD¾É¾õ¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«ÂàÌò·³¿Í85¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á62¿Í¤¬PTSD¤Î¼£ÎÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢¼£ÎÅÁ°¸å¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½É¾²Á¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤ÏPTSD¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇ§ÃÎ½èÍýÎÅË¡(CPT)¤«¡¢¸ÆµÛË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¥è¥¬(¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥¯¥ê¥ä¡¦¥è¥¬)¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌµºî°Ù¤Ç³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ½èÍýÎÅË¡¤ÏPTSD¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼£ÎÅË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍ³²¤Ê¿®Ç°¤òÆÃÄê¡¦½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ìÄË¤Î·Ú¸º¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥¯¥ê¥ä¡¦¥è¥¬¤ÏÆÃÄê¤Î¸ÆµÛË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ½èÍýÎÅË¡¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1»þ´Ö¤º¤Ä¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½µ2²ó¡¢6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ç·×12»þ´Ö¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥è¥¬¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇ½é¤Ë1Æü3»þ´Ö¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò5Æü´Ö¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½µ2²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¹ç·×Ìó40»þ´Ö¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÈï¸³¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡¢Ç§ÃÎ½èÍýÎÅË¡¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊ¿¶Ñ58ºÐ¡¢¥è¥¬¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊ¿¶Ñ61ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¼£ÎÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢Èï¸³¼Ô¤é¤ÏPTSD¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Î¼ÜÅÙ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½É¾²Á¤Ç¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É»ë³Ð¤Îµ²±¤ª¤è¤Ó³Ø½¬¡¢»ë³Ð¡¦±¿Æ°¡¦Íý²òÎÏ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ë³ÐÃí°ÕÎÏ¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¢ÀïÎ¬¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈï¸³¼Ô¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬¼£ÎÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë²þÁ±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É»ë³Ð¤Îµ²±ÎÏ¤ä¡¢»ë³Ð¡¦±¿Æ°¡¦Íý²òÎÏ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ë³ÐÃí°ÕÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæÄøÅÙ¤Î²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶õ´Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½²þÁ±¤ÎÄøÅÙ¤ÏÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤âÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ÏPTSD¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡ÖÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤ÈPTSD¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤Î´ØÏ¢À¡×¤¬Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ§ÃÎ½èÍýÎÅË¡¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¡¢¥è¥¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ê´ØÏ¢À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢PTSD¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤È¤È¤â¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤â²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢PTSD¤Î¼£ÎÅ¤¬PTSD¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤â²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿´Íý³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎPsyPost¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿PTSD´µ¼Ô¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿PTSD¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤¬¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£