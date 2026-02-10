¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡ÙÂè5ÏÃ ¡È½ß°ì¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Î±ÃÖÃæ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤é¡È¾×·â¤ÎÈëÌ©¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬10Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼èÄ´¼¼¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÆîÎÉ¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÈÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ïÅöÌë¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÄï¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¡£ÈÈ¿Í¤¬Ä¾¿Í¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢23Ç¯Á°¤ËÆ±µéÀ¸4¿Í¤ÇËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò¤¤¤Ä·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¶§´ï¤Î·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£½ß°ì¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ÏÄ¾¿Í¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ°Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌðÀè¡¢Ä¾¿Í¤¬ÌÛÈë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¡£¤·¤«¤·ÆîÎÉ¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤éÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁÜºº¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿½ß°ì¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢Î±ÃÖÃæ¤ÎÄ¾¿Í¤ÈÈëÌ©Î¢¤ËÃ±ÆÈÀÜ¿¨¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¾¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯Á°¤Ë°ìÀ¸¶»¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤È·è¤á¡¢½ß°ì¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤â¸ý³°¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¾×·â¤ÎÈëÌ©¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
