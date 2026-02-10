Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¿ÌºÒ15Ç¯¤Îº£¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¡¦ß·Êæ´õ¡¦ÀýÆâÆ»É§¤È¤È¤â¤Ë´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¡¢3·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤ ¤ß¤Á¤Î¤¯¤Ë¡ÁÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Á¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á¸å4¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Ï¹ç°ê¿Í¡¦ß·Êæ´õ¡¦ÀýÆâÆ»É§¤È¤È¤â¤Ë´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¤ò½ä¤ê¡¢¿ÌºÒ15Ç¯¤Îº£¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û²Ï¹ç°ê¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ä´ä¼ê¤ò¤á¤°¤ëÃç´ÖÍ³µª·Ã
¡¡2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìËÌ¤Ë¤Ï¡¢º£¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ãç´Ö¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¤ÎÈïºÒ3¸©¤ò³ÆÃÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë°ÆÆâ¿Í¡¦²Ï¹ç¡¢ß·¡¢ÀýÆâ¤È¤È¤â¤Ë½ä¤ë¡£³ÆÃÏ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òË¬¤Í¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Éü¶½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¤¤¤Þ¤ÎÅìËÌ¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡´ä¼ê¸©¤Ï¡¢²Ï¹ç¤È½ä¤ë¡£½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢´ä¼ê¸©¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ë²Ï¹ç¤È¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤ÎÄÞº¯¤¬º£¤â»Ä¤ëÎ¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¦´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Ø¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï²Ï¹ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»°Î¦ÅÚ»º¾Ò²ð¤â¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Î¦Å´Æ»¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¡Ö»°Î¦Å´Æ»¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈI¥¿¡¼¥ó¤ò·è°Õ¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡µÜ¾ë¸©¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îß·¤È½ä¤ë¡£2015Ç¯·ëº§¡õ¸½Ìò°úÂà¤òµ¡¤ËÀçÂæ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿ß·¤È¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿Ì¾¼è»ÔïÝ¾åÃÏ¶è¤Ç¡¢Á´¹ñ£±°Ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëµÜ¾ë¸©¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¡Ö¤»¤ê¡×¤òÀ¸»º¤¹¤ë»°±ºÇÀ±à¤òË¬¤ì¤ë¡£»°±ºÇÀ±à¤¬¤»¤ê¤ò²·¤¹Í½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¤»¤êÆéÈ¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅ¹¤Ç¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¡õß·¤¬»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡Ê¡Åç¸©¤Ï¡¢·´»³»Ô½Ð¿È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤ÆÅìµþéº½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÀýÆâ¤È½ä¤ë¡£²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡¦ÌîÂôÌ±·Ý¾¦Å¹¤òË¬¤ì¡¢Ê¡Åç¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ±·ÝÉÊ¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤Î³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¡£ÆüËÜÉ´·Ê¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¸©ÆâÍ£°ì¤Î³ã¸Ð¡¦¾¾Àî±º¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëã·½Õ¾¦Å¹¤Ø¡£´öÅÙ¤â¤Î¿ÌºÒÈï³²¤Ç´°Á´Êø²õ¤¹¤ë¤â¡¢ºòÇ¯ºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¿©Æ²·óÎ¹´Û¤ÎÉü³è¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÃ©¤ë¡£Ê¡Åç¤Î¿·¤¿¤ÊÅß¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ·Á³¥È¥é¥Õ¥°¡ÖÊ¡¤È¤é¡×¤ò¼Â¿©¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¬ÈïºÒ3¸©¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿ÅìËÌ¡¦¿ÌºÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£³ÆÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÌºÒ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿ÅìËÌ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤È¤Ï¡£
