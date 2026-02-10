¡Ö¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ï´ñÌ¯¤ÇÌÌÇò¤¤¤Í¡×¡¡C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÈóÆñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤¬ÄËÎõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¸½ºßC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Îµî½¢¤ÇºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÎÊä¶¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¸ø¶¦Åê»ñ´ð¶â¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔËþ¤ò¤â¤é¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ï´ñÌ¯¤ÇÌÌÇò¤¤¤Í¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡ÊSPL¤Ï¡ËÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤â¤·¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤¬ÌÀÆüµî¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¼º¤ï¤ì¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤éµî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÉüµ¢Àâ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤Î¶¦Æ®Àâ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ©Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îµî½¢¤âº£¥ª¥Õ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£