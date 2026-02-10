¥Ð¥ë¥µ¤¬¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î¼ã¼ê¤ÈÌÜ»Ø¤¹ºÆ¤Ó¤Î¡È²«¶â´ü¡É¡¡¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡¢¥ä¥Þ¥ë¡¢¥«¥µ¥É¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤â¼ê±þ¤¨¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·×²è¤¬¤¢¤ë¡×
¸½ºß¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿ºÍÇ½¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î½¼¼Â¤Ï¼Â¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤â¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î½¼¼Â¤ò´î¤Ö¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤òÃÎ¤ë¼ã¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢»î¹ç¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¡¢½µËö¤Ë³Ú¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë¡£¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ï¾ï¤ËÊõÊª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·×²è¤¬¤¢¤ë¡£¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤È2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¢¥Ð¥ë¥Ç¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡¢¥«¥µ¥É¡¢¥È¥ß¡¼¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥ª¥ë¥â¡¢¥ä¥Þ¥ë¡¢Èà¤é¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ®Îõ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£Â¿¤¯¤¬¥é¡¦¥Þ¥·¥¢°é¤Á¤À¡£¥¬¥Ó¤Ï²óÉü¤·¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥Ú¥É¥ê¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡¢¥¯¥ó¥Ç¡¢¥¢¥é¥¦¥Û¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ºòµ¨¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¤½¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆCL¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎºÍÇ½¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤ì¤Ð¿·¤¿¤Ê²«¶â´ü¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£