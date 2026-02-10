¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯´ë²è¤È¤·¤ÆNFL¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì‼¡¡¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ç¤¢¤ëNFL¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤¬ÂÐÀï¤·29¡¾13¤Ç¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÏÇòÇ®¤¹¤ë»î¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ëCM¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÏCM30ÉÃÏÈ¤ÎÊ¿¶ÑÎÁ¶â¤¬Ìó800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12.5²¯±ß¡Ë¡¢°ìÉôCM¤Ï1,000Ëü¥É¥ëÄ¶¤¨¡ÊÌó15.7²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CMÊü±ÇÄ¾¸å¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ø5,300Ëü²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯´ë²è¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤ÎCM¤Ç¤Ï¡ÖWhat¡Çs Your Favorite?¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¹¥¤¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ØPokémon LEGENDS Z-A¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¬¥ë¥Ç¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¿¥¤¥×¤äÀ¸ÂÖ¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥¸¥¬¥ë¥Ç¤òµó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÀï¤¤Êý¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡×¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß18ºÐ¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ÄÌ»»24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î23¥´¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ21À¤µª¤Ë¤ª¤±¤ë²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Î19ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¤¬µó¤²¤¿ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÂ¿¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¿ÀÆ¸¤Î¡ÉÅÁÀâ¡ÉÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£