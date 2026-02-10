ÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡ÈÉ¹¾å¤Î¥»¥ì¥Ö¡É¤¬¸ÞÎØ¿·¤Ç¡Ö´°àú¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¡¡¹âÌÚÈþÈÁ¤ò²¼¤·¤ÆÂ×´§¤ËÊì¹ñ»æ¤¬»¿¼¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¤¬Þú¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤¬°µ´¬¤Î³ê¤ê¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼Í»ß¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡»¨²»¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000m¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤¬1Ê¬12ÉÃ31¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Î²¦¼Ô¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï3°Ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤âÊ®½Ð¡¡Íö½÷²¦¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤ò¸«¤ë
¡¡¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢³«²ñ¼°¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¡¢¼èºàµñÈÝ¤Ê¤É¤Î¿È¾¡¼ê¤Ö¤ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¤ªÁû¤¬¤»YouTuber¡É¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬Îø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»ÌÌ°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤â·àÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¤ÎÍÍ¤Ë¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À»æ¡ØAD¡Ù¤Ç¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢½÷»Ò1000m¤Î·ë²Ì¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¥ê¡¼¥ë¥À¥à¤Î2ÁÈÁ°¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¤¬½Ð¤·¤¿¸ÞÎØ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¡¢¡Ö¿®¤¸Æñ¤¤·Á¤Ç¸ÞÎØ½÷²¦¤ËÂ×´§¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÌÚ¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤â¡¢¡Ö¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¥ß¥Û¡¦¥¿¥«¥®¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Âç²ñÅö½é¤«¤é¤Î¡ÈÁûÆ°¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö³¤³°»æ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Èà½÷¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î·öÁû¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£Á´ÎÏ¤Ç³ê¤êÀÚ¤ê¡¢1000m¤ò1Ê¬12ÉÃ31¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ç¡¢½Å°µ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿³ê¤ê¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢´°àú¤Ë±þ¤¨¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤¬Þú¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ê¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢¤Þ¤À»ß¤à¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉ¹¾å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê½÷²¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]