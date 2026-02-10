ÆóÎ®¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¡¼¥Ä¡×¡£¤Ç¤Ï°ìÎ®¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÉþÁª¤Ó¡×¤È¤Ï¡©
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¡×¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¡×¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ·×²è¤ÎÃæÅÓºÎÍÑÈæÎ¨¤Ï43¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËIT¤äDX¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤ÏÃæÅÓÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉÅ¾¿¦¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¤¬¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤½¤ì¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
P&G¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡¦ÂÎ©¸÷»á¤Ï¡¢¡ØÂ¨ÀïÎÏ¡ª¡¡Å¾¿¦¡¢Å¾¶Ð¡¢½Ð¸þ¡¢°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ËÆÉ¤àËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤¬¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ¾¿¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÒÆâ°ÛÆ°¡×¡ÖÅ¾¶Ð¡×¡Ö½Ð¸þ¡×¤Ç¤â¾õ¶·¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£¿¦¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¿¦¾ì¤ò°Ü¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
½éÆü¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È
¡¡°ÛÆ°¤Ç¤¢¤ì¡¢Å¾¿¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯½éÆü¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£½éÆü¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¤ª¤ä¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤À¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤¤¤í¤¤¤íÇ¤¤»¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ï¼«Ê¬¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤ÏÁê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ç¸þ¤«¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÌÌÀÜ´±¤¬¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç¤¤¤ë¤«¡£ÌÌÀÜ´±Â¦¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉþÁõ¤Ç½éÆü¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¡¼¥¿¥¤¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÏOK¤Ê¤Î¤«¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤Î¤«¡¢¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤«¡£·¤¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¡¢³×·¤¤«¡£ÌÌÀÜ»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢ÌÌÀÜ´±¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢½éÆü¤ÎÉþÁõ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÆþ¼Ò¸å¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÌÀÜ´±Â¦¤Ï»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æþ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Î½éÆü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉþÁõ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã±¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃø½ñ¡Ø¡Ö·àÌô¡×¤Î»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢½éÆü¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Ç½Ð¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ª·ø¤¤¼ÒÉ÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡ÖÁÈ¿¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ï´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤Ã¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤â·ø¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤âT¥·¥ã¥Ä¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤ÎÃËÀ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥¿¥¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¼ÒÁ°¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬²Æ¾ì¤ÏT¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç½Ð¼Ò¤·¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤â¡¢¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Î¤È¤¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÂ¨ÀïÎÏ¡ª¡¡Å¾¿¦¡¢Å¾¶Ð¡¢½Ð¸þ¡¢°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ËÆÉ¤àËÜ¡ÙÂÎ©¸÷¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÈ´¿èµ»ö¤Ç¤¹¡£