Ë½Íî¡© Ì¿¤Þ¤Ç¤Ï¼è¤é¤ì¤Ø¤ó¡ÄÀïÁè¤òÃÎ¤ë89ºÐ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Å¤¹¤®¤ë
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï25²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£»ñ»º25²¯±ß¤ËÁý¤¨¤¿º£´©¹Ô¤·¤¿¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
¸ÍÀÒ¤µ¤¨½ñ¤´¹¤¨¤¿¡¢¿Æ¿´¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Ê»þÂå
»ä¡¢Æ£ËÜÌÐ¤Ï1936Ç¯4·î2Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©°õÆî·´°¤ÌïÂËÂ¼¡Ê¸½¡¦¹âº½»Ô°¤ÌïÂËÄ®¡Ë¤Ë4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ò¸À¤¦¤È3·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÉÔÍø¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÍÀÒ¾å¤Ï4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¦¤µ¤ì¤¿µ²±¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
°ìÈÖ¾å¤¬9ºÐ¾å¤Î»Ð¡¢¼¡¤Ë6ºÐ¾å¤Î·»¡¢¤½¤Î¼¡¤¬3ºÐ¾å¤Î»Ð¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤È¤¤¤¦¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤Æ±»Î¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë°ìÈÖ¾å¤Î»Ð¤Ï9ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤ò¤è¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
1936Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤ËÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡ÛË½Íî¤µ¤¨¤â¡ÖÎò»Ë¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡×¤ÈÂª¤¨¤ëÐíâ×ÎÏ
1936Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤äÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñ²È¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¿ôÉ´±ß¡¢¿ôÀé±ß¤ÎÆ°¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤äÀï¸å¤Îº®Íð´ü¤òÃÎ¤ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¾ì¤ÎË½Íî¤Ç¤ª¶â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¿¤Þ¤Ç¼è¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÎò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢º£¤Î¶ì¤·¤¤Áê¾ì¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÐíâ×ÎÏ¡Ê¤Õ¤«¤ó¤ê¤ç¤¯¡Ë¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÌÜÀè¤Î¶²ÉÝ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂà¾ì¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤À¤±¤¬º£¤â¸½Ìò¤Ç¡¢Áê¾ì¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÇúÈ¯Åª¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ô¾ì¤«¤éÂà¾ì¤»¤º¡¢À¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç»ñ»º¤òÇÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÌµÍý¤ò¤·¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢Ä¹¤¯Áê¾ì¤ËµïºÂ¤ë¤³¤È¤Ç»ñ»º25²¯±ß¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤âÁê¾ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¤³¤Î¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤è¤ê¤â³Î¼Â¤Ê¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î²¦Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤ò°¦¤·¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÀï¤¦³Ð¸ç
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Î¹Î©¤Á¡¢°ì¿Í»Ä¤µ¤ì¤¿¼ä¤·¤µ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤â¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤¹¤é¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Áê¾ì¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÃÎÅª¥²¡¼¥à¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò»Ö¤¹»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢·²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨È´¤¯¡Ö¸É¹â¤Î¶¯¤µ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£