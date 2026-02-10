¡ÚÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç50²¯±ß¡Û¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÂçÉÙ¹ë¡© ¥×¥í¤¬Ì©¤«¤ËÃµ¤¹¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¤ÎÅê»ñ½Ñ¡×
·è»»½ñ¤Î¡Ö¤³¤³¡×¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ìÀ¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë3¤Ä¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤ò½é¸ø³«¡½¡½Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°å»Õ ·ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉã¤¬°¦Ì¼¤ËÊû¤²¤ëÃø½ñ¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î¤¬¤óÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿Åê»ñË¡¤ò°¦Ì¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ»ØÆî¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ßÌµ¤·¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃø¼Ô¤è¤ê¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¢Êí¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¡Ö±£¤ì¤¿´Þ¤ß±×¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ö»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡© »ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤³ô¡×¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÊÝÍ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÎ¤Ë°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ä³ô¼°¤¬¡¢²¿½½Ç¯¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²Á³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀÎ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇäµÑ±×¤¬Åê»ñ²È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ë¡£
Àï»þÃæ¤Î¹ñºö¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¡×¤È¤¤¤¦²Ì¼Â
¶ñÂÎÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡È»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤ÎÂåÉ½³Ê¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¾¼ÏÂÈô¹Ôµ¡¹©¶È¡Ê2020Ç¯¾å¾ìÇÑ»ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬¤¢¤ë¡Ê»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ë¡£
Åö½é¤Ï·³ÍÑ¹Ò¶õµ¡¤ÎÀ½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥°¥é¥¹ DC-3¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤Ç¤¢¤ë¡ÖL2DÍ¢Á÷µ¡¡×¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÈô¹Ôµ¡¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤êÎ¥ÃåÎ¦¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÈô¹Ô¾ì¤ò·úÀß¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÍ¢Á÷µ¡¤òÀ½Â¤¤·Â³¤±¤¿¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÔ¿Íµ¤³ô¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë
¤·¤«¤·¡¢ÇÔÀï¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ï·³»öÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤éÏ¢¹ç¹ñ·³Áí»ÊÎáÉô¤Ë¹ñ»º¹Ò¶õµ¡¤ÎÀ½Â¤¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ÏÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ïµ¡Áõµ¡´ï¡¦Ê¡»ã»ÜÀßÁõÃÖ¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷µ¡´ïÀ½Â¤»ö¶È¤Ç·Ð±Ä¤òÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ»þÂå¤ÎÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¶ÈÀÓ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ì²¤ì¤ë»ñ»º¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë¡ÖÂçµÕÅ¾¡×¤Î½Ö´Ö
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦¾¼Åç±ØÁ°¤ÎÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤¬¼ý±×¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¤¬Î®¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÆüÎ©¶âÂ°¡Ê2022Ç¯¾å¾ìÇÑ»ß¡Ë¤¬TOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤òÈ¯É½¡£°ÂÄêÅª¤ÊÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ô²Á¤ÏµÞÆ¡£2019Ç¯11·î½é¤á¤Ë¤Ï1³ô1400±ßÁ°¸å¤À¤Ã¤¿³ô²Á¤¬¡¢Æ±·î6Æü¤ËTOB¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï1³ô2600±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
