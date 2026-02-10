¡Ú¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û¡Ö°é¤Á¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¿Æ¤¬É¬¤º¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿4¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ò»³Èþ²Æ¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Photo: Adobe Stock
¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤½¤¦¡×¤Ç¤ÏÃÙ¤¤
¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡¼¡ª º£Æü¤Î¤´ÈÓ¤Ï¤Ê¤Ë¡© Áá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×
Êü²Ý¸å¡¢¹»Äí¤ÇÁö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢Âç¿©¤¤¤ÎÁá¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤â¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤¯¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤ª¤«¤º¤â¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÃý¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÂ©»Ò¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï°ì¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤Ï¤¹¤°³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»É¤·È¤¡¢ÌÂ¤¤È¤¡¢¤Í¤Ö¤êÈ¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤â10²ó¡¢20²ó¤È·«¤êÊÖ¤·Ãí°Õ¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÈ¤¤Î°·¤¤¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤³¤È¡×¤À¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¡Ö°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â©»Ò¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ëµ²±¡×¤òÈà¤Ë¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¡¢¼è°úÀè¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¤òÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÇÀÜÂÔ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£40Âå¤ÇÆÈ¿È¤Î¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É±ø¤¯¤Æ¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÂ³¤±¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÃý¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢¿©Íß¤Ï´°Á´¤Ë¼º¤»¡¢¶ì¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯±ã¤¬¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÄ¹¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤¬ÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÉôÄ¹¤Î¿©¤ÙÊý¤Î±ø¤µ¡¢Æß´¶¤µ¤Ê¤É¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë°¸ý¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤òÂ©»Ò¤Ë¤·¤¿¸å¡¢»ä¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¤¤Î¡£Ã¯¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ØÍç¤Î²¦ÍÍ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±¢¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤Î¡Ö¾Íè¤Î¼«Ê¬¡×¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ëÏÃ¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¤Þ¤À¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ç¤âÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÆü¡¢µë¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÆþ³ØÁ°¸å¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡È¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡É¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ü¤¦
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò³Ø¤Ù¤ëËÜ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ç¤¯¤¸¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤â¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¢¤¯¤Á¤ò¡¡¤È¤¸¤Æ¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¡¡¤«¤ó¤Ç¡¡¤¿¤Ù¤ë¤è¡£
£¤¯¤Á¤Î¡¡¤Ê¤«¤Î¡¡¤â¤Î¤ò¡¡¤Î¤ß¤³¤à¤Þ¤Ç¤Ï¡¡¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¿¤Ù¤ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¡¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¡¤¤¤ª¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ùp.37¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤Ø¡×¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¡× ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤·¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£