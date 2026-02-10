¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð

Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ËèÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö3¥­¥í¤«¤é5¥­¥í¤¯¤é¤¤¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¯Ä«Áá¤¯µ¯¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È´À¤«¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£