¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï¾®ÉýÂ³¿¤·¡¢Á°½µËöÈæ20.20¥É¥ë¹â¤Î5Ëü0135.87¥É¥ë¤È¡¢½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£6Æü¤Ë1200¥É¥ëÄ¶µÞÆ¤·¤¿È¿Æ°¤Ë¤è¤ëÇä¤êÃíÊ¸¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢5Ëü¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¹âÃÍ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ê¡¢Áê¾ì¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿¤·¡¢207.46¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3238.67¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢IT¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°åÌôÉÊ¤Î¥á¥ë¥¯¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£