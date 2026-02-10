¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¶¦±éÈ¿Ä®Î´»Ë¤È¸Ç¤¤°®¼ê¡¡ÃÏµåÈ¾¼þÊ¬¤ËµÚ¤Ö°ÜÆ°µ÷Î¥¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¡¢Ç®¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡×
¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOW¤ÈLemino¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡Ê15Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þ¡£Á´7ÏÃ¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¶¦±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¤È¸Ç¤¯°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Ìó8¥«·î´Ö¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ17ÅÔÉÜ¸©¡¢50¥«½ê°Ê¾å¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏµåÈ¾¼þÊ¬¤ËµÚ¤ÖÁí°ÜÆ°µ÷Î¥Ìó2Ëü5000¥¥í¤ËµÚ¤ó¤À»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¡¢Áí°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¿Í¿ô¡ÄËÍ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÇÇ®¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£È¿Ä®¤â¡Ö1¿Í1¿Í¤ÎÇ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µµÍüÏÂÌé¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤é¤âÅÐÃÅ¡£ÇÈÎÜ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£