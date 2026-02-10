¸¶½É¤ËÃÂÀ¸¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡Ù¡¡ÆâÉô¸ø³«
¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡Ù¤¬9Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -¡Ù¡Ê2·î13Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2019Ç¯¤ËNewsweek Japan¤Ç¡ØÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¿Í¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ØChoppy¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ØChoppy's Mel-Tea Cup Ride¡Ù¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡È¤È¤í¤±¤ë¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ë¾è¤ì¤ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×·¿¤Î¥é¥¤¥É¡£¡ØKawaii Monster Parade¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÀìÍÑ¥³¥¤¥ó¡ØKAWACO¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡¢KAWAII¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ØMonster Kitchen¡Ù¤Ç¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥º¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£