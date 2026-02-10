ÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¡¢4·î¤Ë²¤½£¸ø±é¡¡¡Ø½÷Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡¡¸ø±é¤ËÄ©¤à¿´¶¸ì¤ë
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÇMEET KABUKI -The Art of "Onnagata"Europe Tour 2026-¡Ø½÷Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡Ù²¤½£¸ø±é2026¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ø±é¤ËÄ©¤à¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¥Ñ¥ê¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥±¥ë¥ó¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëËÜ¸ø±é¡£²ÎÉñ´ì¤Î¡Ø½÷Êý¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÉáÃÊ³Ú²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²½¾Ñ¤ä°á¾Ø¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¼Â±é¤·¡¢Ä¹±´ÉñÍÙ¤ÎÌ¾ºî¡ØÆ£Ì¼¡Ù¡Ê¥Ñ¥ê¸ø±é¤Ç¤Ï¡ØÀÐ¶¶¡Ù¡Ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öºòº£¡¢±Ç²è¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ÆÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âº£¤³¤Î²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÊ¸²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤ë±éÌÜ¡ØÆ£Ì¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷Êý¤Î´ðÁÃ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ »þ´ÖÅª¤Ë¤âÆâÍÆÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂëÇ·»ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÓ¿¶¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÓ¿¶¤ê¤ÏËÍ¤¬Í£°ìÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¡Ê¸ÞÀ¤ÃæÂ¼ÉÙ½½Ïº¤µ¤ó¡Ë¤ÏËÍ¤¬11ºÐ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Á¤Ã¤È¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÌò¤Î¤³¤È¤È¤«·Î¸Å¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Í£°ì¡¢Éã¤ÎÌð¼Ö²ñ¤ÇÏ¢»â»Ò¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËÌÓ¿¶¤ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Éã¤¬ÍÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÂÞÍú¤¤¤Æ¡È¤¤¤ä¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡ÍÑ¤ÎÌÓ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬Éã¤«¤é¤¤Á¤Ã¤È·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£