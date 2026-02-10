¥Þ¥¹¥¯»á¡¢·îÌÌÅÔ»Ô¤Ë¼´Â¡¡²ÐÀ±¤è¤ê¡Ö¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤¯¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë±§Ãè´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤«¤é¡¢·îÌÌÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤¿¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤Ï5¡Á6Ç¯¸å¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Ï¡Ö·î¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÀ±¤Ø¤ÎÊª»ñ¤ä¿Í°÷¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²µ¡²ñ¤Ï26¥«·î¤´¤È¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÊÒÆ»6¥«·î¤«¤«¤ë¤È»ØÅ¦¡£·î¤Î¾ì¹ç¡¢10Æü¤ª¤¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤ÇÊÒÆ»2ÆüÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¤È¤·¡Ö¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤¯ÅÔ»Ô¤ò·úÀß¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤¬2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î·îÌÌÃåÎ¦¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î±§ÃèÁ¥¤¬»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£