¡Ö¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²þ¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¡×²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¸«¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎËë°ú¤¡×¤Î¥Û¥ó¥Í¤È¸å²ù¡Ê50ÂåÁ°È¾ÊÔ¡Ë
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ò¤É¤¦·Þ¤¨¤ë¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½ªËö´ü°åÎÅ¤ä±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¶¦Í¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¸å²ù¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
* * * * * * *
²óÅú¼Ô¿ô¡Ä¡Ä653¿Í¡¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð¡Ä¡Ä61ºÐ
¼ÁÌä£±¡§½ªËö´ü¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¶¦¤ª¸ß¤¤¤Ë³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦51ºÐ¡Ë
¡ü±äÌ¿Á¼ÃÖ¤ª¤è¤Ó¸¦µæÅª²òË¶¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡ÊÀì¶È¼çÉØ¡¦52ºÐ¡Ë
¡ü²ÈÂ²Á´°÷¤¬¡¢±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦53ºÐ¡Ë
¡ü¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦54ºÐ¡Ë
¡ü¡Ö±äÌ¿¼£ÎÅ¡×¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Á³¤Ë»à¤Ê¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°Õ¼±¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¼£ÎÅ¤Ê¤É¤·¤ÆÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·°Õ¼±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤â¸å°ä¾É¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦52ºÐ¡Ë
¼ÁÌä£²¡§½ªËö´ü¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ºÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦53ºÐ¡Ë
¡üÎ¾¿Æ¤¬·òºß¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤«¤éÌäÂêÄóµ¯¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦51 ºÐ¡Ë
¡üÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ï²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦53ºÐ¡Ë
¡ü½ªËö´ü¤Î°åÎÅ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²þ¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¡£ ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦55ºÐ¡Ë
¼ÁÌä£³¡§¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢·ÐÎò¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÏÃ¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÌµ¿¦¡¦55ºÐ¡Ë
¡üÊì¤¬¤¯¤âËì²¼¤ÇÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤êŽ¤¸å¤«¤é»×¤¨¤Ð¿ôÆüÁ°¤ËŽ¤º£Ëø¤Ë´¶¤¸¤¿»ö¤ÎÌµ¤¤Æ¬ÄË¤¬¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇŽ¤¤½¤Î»þÄ¾¤°¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦53ºÐ¡Ë
¡üÉÂ±¡¿©¤Ç¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿ ¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦50ºÐ¡Ë
¡ü¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦50ºÐ¡Ë
¼ÁÌä£´¡§¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¶ì¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ½àÈ÷¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤Û¤·¤¤¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦50ºÐ¡Ë
¡ü¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦50 ºÐ¡Ë
¡üÉ×¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ÆÎ¹Î©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ÊÀì¶È¼çÉØ¡¦53ºÐ¡Ë
¡ü¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë»à¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ ¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦54ºÐ¡Ë
¡ü°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ªË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¿´¤ò¸ì¤é¤º¤¢¤ÎÀ¤¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï»×¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤Þ¤Þ¸å²ù¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦54ºÐ¡Ë
¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¦Í¤Ï¤Ç¤¤ë
½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿ºÝ¤ÎÌÂ¤¤¤ä¸å²ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢·Ð¸³¸å¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
½ªËö´ü¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÈò¤±Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£