¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¿¥¤¥äÃ¦Íî¤ÎÂç»ö¸Î¡×Â¿È¯¡ª ±¿Í¢¶É¤¬¡È¶ì¸À¡É¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡× 11·î¤À¤±¤Ç¡Ö4·ï¡× ³°¤ì¤¿¥¿¥¤¥äÄ¾·â¤Ç¡Ö½ÅÂç»ö¸Î¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â ËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï»ö¶È¼Ô¤ÎÂÐ±þÉÔ½½Ê¬¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤Ï2026Ç¯1·î28Æü¡¢2025Ç¯11·î°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç·¿¼Ö¤Î¼ÖÎØÃ¦ÎØ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âç·¿¼Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼´¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬ÂçÌÂÏÇ¤Ê¡Ö½ÅÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡È°ãÈ¿¥È¥é¥Ã¥¯¡É¡×¤Ç¤¹¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢Á°¤Ï2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç1¼´¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÎØ¤Ï1ÎØ¤Ë2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¤â¤Ä¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬2¤ÄÏ¢¤Ê¤ë2¼´¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸åÎØ¤À¤±¤Ç8ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÎÌÊª¤ò±¿¤Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¼´¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤â2¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¼«ÂÎ¤âÂç¤¤¯½Å¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¥Ï¥Ö¤â¥Ü¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ã¥È¤ÎËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Îºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÃå»þ¤Ïºî¶ÈÏ³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ç½ÅÎÌÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤è¤ëÆü¾ïÅÀ¸¡¤ÈÀ°È÷¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëü¤¬°ì¡¢¥Ü¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ã¥È¤ÎÁõÃåËº¤ì¤ä´Ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥À¥¤¥ä¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ää¼ÖÃæ¤Ë³°¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë³°¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¼ÖÎ¾¤ä¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¿ÓÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áà½ÄÀ¤â¼º¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³Æ±¿Í¢¶É¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¤Î³Î¼Â¤Ê¼Â»Ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÎ¦¿®±Û±¿Í¢¶É¤Ç¤â¡¢Åß¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃåºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë2025Ç¯10·î¤«¤é2·î¤Þ¤Ç¤ò¡ÖÂç·¿¼Ö¤Î¼ÖÎØÃ¦Íî»ö¸ÎËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨¤ä¥È¥ë¥¯¥ì¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¹Æ¬ÅÀ¸¡³èÆ°Åù¤Ç·¼ÌØ¡¦¼þÃÎ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë3·ï¤Î¼ÖÎØÃ¦Íî»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤¤¤º¤ì¤â¿·³ã¸©Æâ¤ÇÂç·¿¥Ð¥ó¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤«¤é2¡Á3Æü¤¬·Ð²á¤·¤ÆÃ¦Íî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â12·î¤Ë1·ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë2·ïÈ¯À¸¤·¡¢·×6·ï¤Î»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±¿Í¢¶É¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á4·ï¤Î»ö¸Î¤òÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢»¬¤äÅ¥¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁõÃå¤·¤¿¡¢½á³êÌý¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Áý¤·Äù¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Áý¤·Äù¤á¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢100kmÄøÅÙÁö¹Ô¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ê¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ë¥È¤òÄù¤áÄ¾¤¹ºî¶È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¬Äê¤ÎÎÏ¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂ¿¾¯´Ë¤à¤³¤È¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÃ¦Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆ±±¿Í¢¶É¤Ç¤ÏÃí°ÕÅÀ4ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤äÃ¦Ãåºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬¼Â»Ü¡ÊÎ©²ñ¤¤¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅº¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£ºî¶È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹çÅù¤Ï¡¢À°È÷¹©¾ì¤ä¥¿¥¤¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î³°Ãí¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥Ü¥ë¥È¡¢¥Ê¥Ã¥ÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¬¤äÅ¥Åù¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÌÅº¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê²Õ½ê¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É»ØÄê¤Î½á³êÌý¤òÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢»¬¤Ó¤ä·«¤êÊÖ¤·¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ê¥Ã¥È¤ÎÎô²½¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÁá¤á¤Î¸ò´¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤äÃ¦Ãåºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢50¡Á100kmÁö¹Ô¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤á¤ËÁý¤·Äù¤á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢Áý¤·Äù¤á¤ÎºÝ¤Ï¥È¥ë¥¯¥ì¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¬Àµ¥È¥ë¥¯¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£
¡¦¼ÖÎØÃ¦Íî»ö¸ÎËÉ»ß¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À°È÷´ÉÍý¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ë¤â·¼È¯¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡£
¡¡Æ±±¿Í¢¶É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÉÆâ³Æ¸©¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ²ñ°÷Åù¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼þÃÎ¡¢·¼ÌØ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£