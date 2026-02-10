¡ÈºÍ¿§·óÈ÷¤ÎÈþ¿Í¼ÒÄ¹¡ÉÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò²òÊü¡¡³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À½é¼Ì¿¿½¸
¡¡¸µ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÈþÍÆ·Ï¥µ¥í¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦´é¤âÊ»¤»»ý¤ÄÆ£ÅÏ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÄ©¤à¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸ÂÈþµÓ¤¬¥¹¥é¥ê¡ª½é¼Ì¿¿½¸¤ÇÌ¥¤»¤ëÆ£ÅÏ¾®É´¹ç
¡¡Æ£ÅÏ¤Ï¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢2ÂåÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£ÅÏ¤¬»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿¿ÈÂÎ¤È¡¢¸ª½ñ¤¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°ìÅÙÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÆ£ÅÏ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹±ð¤ä¤«¤Ê¿§µ¤¤¬¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¹´Û¤Ç¸«¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¡¢¿ÎÍäÀî¤Ç¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Î¡È¶åÎ¶¾ë¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢·úÃÛ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂôÅÄ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤°ìÌÌ¤â¼Ì¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°¼ÖÆâ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼ÒÄ¹¶È¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÍ¿§·óÈ÷¤ÎÈþ¿Í¼ÒÄ¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î³Ð¸ç¤ÈÁÇ´é¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î23Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£ËÜ¿Í¤È¤Î°®ÎÏÂÐ·è¤ä¥Ñ¥ó¥ÁÂÎ¸³¡¢¥¨¥¹¥Æ·ô¤Ê¤É¡¢Æ£ÅÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ÅÏ¤Ï1994Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡£´Ç¸î»Õ¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤ÆÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¡£¤Û¤«¡¢Netflix¡Ø¥é¥Ö ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2ÂåÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¼ñÌ£¤Ï¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡£
