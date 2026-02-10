6Áª¼ê¤¬Æ°¤¯Âç·¿¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿·¿Í²¦ÅêÉ¼3°Ì¥À¡¼¥Ó¥ó¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¸µÍË¾³ôº¸ÏÓ³ÍÆÀ
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬¡¢6Áª¼ê¤¬Íí¤à¥È¥ì¡¼¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜÅª¤ÏÆâÌî¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤éÆâÌî¼ê¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó¡Ê25¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥À¡¼¥Ó¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÂÇÎ¨.256/½ÐÎÝÎ¨.334/Ä¹ÂÇÎ¨.387¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢ÆóÎÝÂÇ25ËÜ¡¢ÅðÎÝ18¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦ÅêÉ¼3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤êÎ¨43.3¡ó¤Ï¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¡Ê40.6¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤âÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¡¢ÆâÌî¼ê¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥â¥Ê¥¹¥Æ¥ê¥ª¡Ê28¡Ë¡¢Êá¼ê/ÆâÌî¼ê¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥·¡¼¥°¥é¡¼¡Ê26¡Ë¡¢¥×¥é¥¹¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥é¥¦¥ó¥ÉB¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡Ê24¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç3»î¹ç¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸µ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç26°Ì¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿ÍË¾³ô¡¢¥È¥ê¥×¥ëA¤Ç¤ÏÃ¥»°¿¶Î¨30¡óÄ¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¼ê°éÀ®¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¡¦¥é¥Ü¡Ë¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬¡¢ºÆÀ¸¤òÁÀ¤¦¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï1·î¥¨¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¥á¥Ã¥Ä¤ØÊü½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¸õÊä¤¬10¡Á12¿Í¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¾¡¢º¸ÏÓ¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥É¥í¥Ï¥ó¡Ê27¡Ë¤ÈÆâÌî¼ê¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê28¡Ë¤À¡£