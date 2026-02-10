¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾å¾º¡¡£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¸£°ú¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö16:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:22¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡50135.87¡Ê+20.20¡¡+0.04%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6964.82¡Ê+32.52¡¡+0.47%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23238.67¡Ê+207.46¡¡+0.90%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57335¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1275¡¡+2.23%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¤Î°ìÊý¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÂçÉý¹â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½øÈ×¤ÏÇä¤êÀè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¡£ÆÃ¤ËËÜÆü¤Ï£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬¸£°ú¤·¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Ï£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³ô¼çÆ³¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤ÏÂç¤¤¯È¿È¯¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤âµÞÍî¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢»ýÂ³ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ºÆ¤Ó´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤¿¤ÊÇã¤¤¾ì¤Ê¤Î¤«¤ÈÅê»ñ²È¤Ï¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï£±£·¡ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤é£¸¡ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¤½¤ì¤Ê¤é°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÅ±Âà¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡ÖÀè½µËö¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢Ê¬Ìî¤ËÇã¤¤¤¬Ìá¤ê¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬£±£±·î°ÂÃÍÉÕ¶á¤Î½ÅÍ×¥µ¥Ýー¥È¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¡¢²¼ÃÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£±£²·î¹âÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎºÆ»²²Ã¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³ô¤ÎÌá¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤¬£·£°£°£°¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ç±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿£±·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Àè½µ¤Î£Á£Ä£ÐÅý·×¤Ê¤É¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤ÏÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸ºÂ®¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥»¥Ã¥ÈÊÆ¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£Ç£Ä£Ð¤Î¿¤Ó¤ÈÀ°¹ç¤¹¤ë¶Ï¤«¤Ê¸º¾¯¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤âº£½µ¤Ë¸øÉ½Í½Äê¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ø¥ë¥¹¡Ê±ó³Ö°åÎÅ¡Ë¤Î¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãHIMS¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£Æ±¼Ò¤ÏÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤ÎÌÏÊïÌô¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££²ÆüÁ°¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Æ£Ä£Á¤¬Æ±¼Ò¤ò½ä¤ëÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥Æ¥°¥Ê¡ãTGNA¡ä¤¬¾å¾º¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢£Á£Â£Ã·ÏÎó¶É¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Í¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ãNXST¡ä¤Ë¤è¤ëÆ±¼ÒÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ù»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¡£
¡¡¿©ÉÊ¥¹ー¥ÑーÂç¼ê¤Î¥¯¥íー¥¬ー¡ãKR¡ä¤¬¾å¾º¡£¿·£Ã£Å£Ï¤Ë¥Õ¥©ー¥é¥ó»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Âç·¿¹çÊ»¤Î¼ºÇÔ¤È¥Þ¥¯¥Þ¥ì¥óÁ°£Ã£Å£Ï¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£É£Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¥ó¥É¥ê¥ë¡ãKD¡ä¤¬µÞÍî¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÏÄó½Ð½ñÎà¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÍÈ¾´üÊó¹ð½ñ¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë£²£µÇ¯£³·î£³£±Æü½ªÎ»¤ÎÄÌ´ü¤ª¤è¤Ó£²£¶Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºâÌ³Êó¹ð¤Ë·¸¤ëÆâÉôÅýÀ©¤Ë½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å´¹Ý¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡ãHIMS¡ä¡¡19.33¡Ê-3.69¡¡-16.03%¡Ë
¥Æ¥°¥Ê¡ãTGNA¡ä¡¡20.74¡Ê+1.67¡¡+8.76%¡Ë
¥Í¥¯¥¹¥¿ー¡ãNXST¡ä¡¡240.04¡Ê+18.77¡¡+8.48%¡Ë
¥¥ó¥É¥ë¡ãKD¡ä¡¡10.59¡Ê-12.90¡¡-54.92%¡Ë
¥¯¥íー¥¬ー¡ãKR¡ä¡¡70.10¡Ê+2.60¡¡+3.85%¡Ë
¥½ー¥Õ¥¡¥¤¡ãSOFI¡ä¡¡21.35¡Ê+0.49¡¡+2.35%¡Ë
¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¡¡12.31¡Ê-2.42¡¡-16.43%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡274.62¡Ê-3.24¡¡-1.17%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡413.60¡Ê+12.46¡¡+3.11%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡208.72¡Ê-1.60¡¡-0.76%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡324.40¡Ê+1.30¡¡+0.40%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡324.32¡Ê+1.46¡¡+0.45%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡417.32¡Ê+6.21¡¡+1.51%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡677.22¡Ê+15.76¡¡+2.38%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡190.04¡Ê+4.63¡¡+2.50%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡216.00¡Ê+7.56¡¡+3.63%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1044.67¡Ê-13.51¡¡-1.28%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
