¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ 2026Ç¯2·î10Æü 6»þ34Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§16:09¡Ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡17.42¡Ê-0.35¡¡-1.97¡ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾å¾º¡¡£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¸£°ú¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶· £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£²£¸£µ±ß ¸¶Ìý¤Ï£±¡¥£²£·¡ó¹â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ