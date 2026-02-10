ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤êÄã²¼¡¡½ÅÍ×»ØÉ¸¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢½ªÈ×¤Ë²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:27¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.485¡Ê-0.013¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.200¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.853¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.338¡Ê+0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£ÊÆ³ô¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Î¹ØÆþ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤·¤«¤·¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Íø²ó¤ê¤Ï½ªÈ×¤Ë²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£·£±¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£·£°¡Ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.485¡Ê-0.013¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.200¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.853¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.338¡Ê+0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£ÊÆ³ô¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Î¹ØÆþ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤·¤«¤·¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Íø²ó¤ê¤Ï½ªÈ×¤Ë²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£·£±¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£·£°¡Ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ