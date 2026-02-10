¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¥Ð¥Ä2¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷À¡¢3¿ÍÌÜ¤ÎÉ×¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡ÄÆ´¤ì¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª
¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢ÆàÎÉ¸©ºß½»¤Î½÷À¡Ê49¡Ë¤«¤é¡ÖÉ×¤Ë¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¡£
°ÍÍê¼Ô¤Ï¥Ð¥Ä£²¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¡£ÂçÉÂ¤äÎ¥º§¤Ê¤É¤Ç°ÍÍê¼Ô¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¡¢¾ï¤ËÍ§¿Í¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯Á°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÌ¼2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆºÆ¡¹º§¡£É×¤ÏÂÎ¤Î¼å¤¤°ÍÍê¼Ô¤ò¾ï¤Ë»Ù¤¨¡¢·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¼¤¿¤Á¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÍÍê¼Ô¤ÏÉ×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°¦¾ð¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡ËÃµÄå¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡Ä¡£
°ÍÍê¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ñ½±¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤¬¡ª¡¡¸÷µ±¤¯¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ×¤ÎÁ°¤Ë½Ð¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢É×¤¬¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉ×¤È¼«Ê¬¤Ø¤Î´ñ½±ºîÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
2022Ç¯12·î2Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê15¡Ë¤¬¼«Å¾¼Ö¤ò¥Ç¥³¥È¥éÉ÷¤ËÁõ¾þ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¾¯Ç¯¡×¤Î²ó¤ò¸«¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤¬¸÷¤òÊü¤Ä¸÷·Ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥±¥à¥êÃµÄå¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¾¯Ç¯¤È¤½¤ÎÉã¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÂç´î¤Ó¡£¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¾¯Ç¯¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¤òÂ´¶ÈºÑ¤ß¤À¡£¥Ç¥³¤Ã¤¿°¦¼Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡Ê±¿Å¾¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¤òÂ¤¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸µ¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¾¯Ç¯¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢Ãç´Ö¤Î¥Ç¥³¥È¥é20Âæ¤¬¹¾ì¡Ê¢¨»äÍÃÏ¡Ë¤Ë½¸·ë¡ª¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥³¥È¥é¤«¤é1Âæ¤òÁª¤Ó¡¢½é¤á¤Æ½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤µ¤ó¤Î¤´¹¥°Õ¤Ç±¿Å¾¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¶½Ê³¤Ç¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£
¤½¤³¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î£²¿Í¤ÎÌ¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î´ñ½±ºîÀï¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥«¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê´¶ÁÛ¤¬¡£
Ì¼¤¿¤Á¤¬°ÍÍê¼Ô¤ÎÉ×¤ò¸Æ¤Ó¤Ë¹Ô¤¯´Ö¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬¥±¥à¥êÃµÄå¤Ë¡Ö¥Ç¥³¥È¥é²ÎÍØ¥·¥çー¡×¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¸Â³¦ÆÍÇË¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤é¤·¤¤¡£
¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤¬Êë¤ì¤¿¹¾ì¤Ë¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬°ÍÍê¼Ô¤ÎÉ×¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥±¥à¥êÃµÄå¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤µー¤ó¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þー¤¹¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë±þ¤¸¡¢¿ôÂ¿¤Î¥Ç¥³¥È¥é¤¬Êü¤Ä¶ËºÌ¿§¤¬°Å°Ç¤ò¾È¤é¤·¤À¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥³¥È¥é¤Î²ÙÂæ¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤®&¤Í¤¸¤ê¤Ï¤Á¤Þ¤»Ñ¤Î°ÍÍê¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¡£Èà½÷¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖDESIRE -¾ðÇ®¡×¤À¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤¦°ÍÍê¼Ô¤Î¼þ¤ê¤ò¥Ç¥³¥È¥é¤¿¤Á¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢É×¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Êー¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è°ÍÍê¼Ô¤¬µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤¬¤¤¿¡£¥Ç¥³¥È¥é¤ò¹ß¤ê¤ÆÉ×¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö60¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢70¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦°ÍÍê¼Ô¤Ë¡¢¤¦¤ó¤¦¤ó¤Èð÷¤¯É×¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢É×¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¸«³«¤¯¡£¤½¤·¤ÆÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢Ì¼¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¾¯Ç¯¤Ë¤â¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢²ÈÂ²¤ò½ËÊ¡¡£¥Ç¥³¥È¥é¤Ë¤Ï¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ÍÍêVTR¤Ï¡¢2·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£