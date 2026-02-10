¡Ö»à·ºÈ½·è¤ËÅù¤·¤¤¡×¡¡óÕÃÒ±Ñ»á²ÈÂ²¡¢¼áÊüÁÊ¤¨
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÌ±¼çÇÉ¹á¹Á»æ¡¢éÀ²ÌÆüÊó¡Ê¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢óÕÃÒ±Ñ»á¡Ê78¡Ë¤¬¹á¹Á¤Î¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¿ò²¸»á¤Ï9Æü¡¢¹âÎð¤ÎóÕ»á¤Ø¤Î¸·È³¤Ï¡Ö»à·ºÈ½·è¤ËÅù¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£¿ò²¸»á¤é²ÈÂ²¤Ï¡¢ÊÆ±Ñ¤äÆüËÜ¤ËÁá´ü¼áÊü¤Ë¸þ¤±¤¿Æ¯¤¤«¤±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï9Æü¤ËóÕ»á¤Ø¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡ÖÉÔÅö¤ÇÈá·àÅª¤Ê·ëÏÀ¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢óÕ»á¤¬¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡°ãÈ¿ºá¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£º£Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ëË¬Ãæ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ËóÕ»á¤ÎÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£