¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡Ë
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö18¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤Ã¤¿´äÞ¼Îï³Ú¡Ê24¡¢BURTON¡Ë¤Ï¡¢2²óÌÜ¤È3²óÌÜ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
²áµî2Âç²ñ¡Ê18Ç¯Ê¿¾»¡¢22Ç¯ËÌµþ¡Ë¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿´äÊ¥¤Ï¡¢º£Âç²ñ¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÈá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¤ÇÎ¾¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥É¤òÄÏ¤à¡Ö¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥Ö¡×¤ò·è¤á¡¢79.50ÅÀ¤È¿¤Ð¤¹¤È¡¢ºÇ½ª3²óÌÜ¤Ç¤â84.50ÅÀ¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¡¢7°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ë3²óÅ¾È¾¤ò·è¤á¡¢82.75ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢2²óÌÜ¤Ï4²óÅ¾¤ËÄ©Àï¤·Å¾ÅÝ¡£ºÇ¸å¤Î3²óÌÜ¤âÃåÃÏ¤Ç´éÌÌ¤ò¶¯ÂÇ¤¹¤ëÅ¾ÅÝ¤Ç¡¢11°Ì¡£¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ò½ª¤¨¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê³ê¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¡¹¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´äÞ¼¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â¿¡¤¤¤¤ì¤º¡Ö1ËÜÌÜ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â2ËÜÌÜ¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±Á°¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Îý½¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÄ©Àï¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È´äÞ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤³¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤êº£¸å¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
´äÞ¼¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤ËÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢°Ê¾å¤Ë¹¶¤á¤ëºÇ¹â¤Î³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
