·ÝÇ½¿Í¤¬ÅÄ¼Ë¤ÎÌ±²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï²¿Çñ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«!? ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë
ËÜÆü2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤¢¤Î¡¢°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¸ý¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¼õ¸³À¸¤È¡ÈÀäÂÐ¤Ë¸«ÇË¤ë»î¸³´±¡É¤¬ÂÐ·è
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ËÐÌÇ´ë²è¡ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥óVSÀäÂÐ¤Ë¸«ÇË¤ë»î¸³´±¡×¤ò´º¹Ô¡£6¿Í¤Î¡È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¡É¤¬Àø¤à20¿Í¤Î¼õ¸³À¸¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ç»î¸³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó»î¸³´±¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï50Ê¬´Ö¤Î»î¸³»þ´ÖÃæ¤Ë¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê¼êË¡¤äºÇ¿·µ¡´ï¤ò¶î»È¤·¤¿¼êË¡¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¸ý¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£»î¸³´±¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£»î¸³»þ´Ö»Ä¤êÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÈÈºá¿´Íý³Ø¼Ô¤Î½Ð¸ýÊÝ¹Ô»á¤â»î¸³´±¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ºÇ¶¯¤Î»î¸³´±¤Ï6¿Í¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?
¢£·ÝÇ½¿Í¤¬ÅÄ¼Ë¤ÎÌ±²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï²¿Çñ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«!?
¡ÖÅÄ¼Ë¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦Åª¤Ê¥í¥±¤Çµ¢¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÂÎ²¿ÇñÇñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤Ç2010Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅÄ¼Ë¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¡ª¡×¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬ÅÄ¼Ë¤ÇÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌ±²È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤¤¤Äµ¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡£
¥í¥±¤Ë»²²Ã¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¬¥é¶õ¤¤Ç²¿Çñ¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê·ÝÎò27Ç¯¤Î·Ý¿Í¡¦TAIGA¡£°ìÈÌÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î·Ý¿Í³¦·¨¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤È¤±¹þ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
TAIGA¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©¾®Èþ¶Ì»Ô¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆTAIGA¤Ï¡¢Çñ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¿Çñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤¢¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª
¢£Ì¾¶Ê¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ù¤Î²Î»ì¤ÈÆ±¤¸¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä
1990Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿JITTERIN¡ÆJINN¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ù¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¤¬¤µ¤«¤À¤Á¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö´Ý¤¤¥ì¥ó¥º¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¡Ä¤È¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Êª¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤Î²Î»ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ù¤Î²Î»ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖTHE W¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥§¡¦¶áÆ£¤¯¤ß¤³¡£Í¥¾¡½Ë¤¤¤ò¤â¤é¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÁêÊý¤Î¹¾¾å·É»Ò¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¥ê¥ó¤¬¤µ¤«¤À¤Á¤·¤¿¥Ô¥¢¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÌîÈø¤â¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥¢¥ì¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤éÉÝ¤¤¡Ä¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÈùÌ¯¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æâ¿´º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶áÆ£¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇú¾Ð¡ª¤Ï¤¿¤·¤Æ¶áÆ£¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ÕÌ£¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤«!?
