¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥ª¡¼¥È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÏÌë´Ö»ëÇ§À¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÁõÈ÷¤À
¢£¹âµ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤ß¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¾È¼Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£ºîÆ°¾ò·ï¤È¼åÅÀ¤òÍý²ò¤·¼êÆ°Áàºî¤âÊ»ÍÑ¤¹¤Ù¤¤À
»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¶¯¤¤Ì£Êý
¡¡Ìë¤¬Ä¹¤¤Åß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Å¤¤Æ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÌó1200ËüËÜ¤Î³¹Ï©Åô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î³Î¼Â¤ÊÅÀÅô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾È¼ÍÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢Æ°Êª¤ä·úÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¾×ÆÍ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤äÀè¹Ô¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¼Ö¤äÂÐ¸þ¼Ö¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Àè¹Ô¼Ö¡¦ÂÐ¸þ¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ë¼«Æ°¤ÇÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀè¹Ô¼Ö¤äÂÐ¸þ¼Ö¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Àè¹Ô¼Ö¤äÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬âÁ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤òÈò¤±¤Æ¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÖÆ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÏÆ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¸¼±¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¼ÖÎ¾¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Î¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Å¤¤Æ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥ª¡¼¥È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÏÂ®ÅÙ¤¬Ìó30km/h°Ê¾å¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¼Ö¼ï¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤¿»³Æ»¤Ê¤É¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤ÈºîÆ°¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆ°¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤È¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤Î¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÅ·¸õ¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥¿¡¼Æâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥àÅÀÅôÃæ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ÆâÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤ò±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£¶áÇ¯¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¼êÆ°¤Ç¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤ËÌá¤¹¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎâÁ¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤â¤Á¤è¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£