¥¢¥¦¥§¡¼¤Û¤ÉÇ³¤¨¤¿»³²¼ÂÙÍµ¤µ¤ó¤«¤éÁª¼ê¤Ø¡Ä¡Ö½Å°µ¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ì¤¨¤Æ¤â°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¡×
¡Î£Æ£é£á£ã£ã£ï£ì£á¡Ï½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¡»³²¼ÂÙÍµ¤µ¤ó¡¡£¶£¸¡¡
¡¡¡Ö£Æ£é£á£ã£ã£ï£ì£á¡Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥³¥é¡Ë¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤¿¤¤¤Þ¤Ä¡×¤ä¡Ö¤È¤â¤·¤Ó¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡£
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤¬Åß¤Îº×Åµ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÞÎØ¤Î·Ð¸³¡¢¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤ë½Å¤ß
¡¡»ä¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ç³¤¨¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¾ì¤ò¸«²ó¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´ÑµÒ¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆâÂ¦¤«¤éÂÎ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤Í¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¼«¿È¤À¡£Â¤¬¿Ì¤¨¤è¤¦¤È¡¢¿È¿Ì¤¤¤·¤è¤¦¤È¤â¤Í¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÌ´¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤À¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤À¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÌ´¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤È¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ëÅßµ¨¸ÞÎØ¡£Ëþ°÷¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤É½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¶²¤ì¤º¡ÖÌ´¤ØÄ©Àï¡×
¡¡»ä¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë¡¢ðô¿ñ¡Ê¤±¤¤¤º¤¤¡Ë¤òÂ»½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¡£º£¤âº¸¼ê¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë°Ê³°¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â½À¡Ê¤ä¤ï¤é¡Ë¤ÎÆ»¤ò´Ó¤¡¢¿¿¤Î½ÀÆ»²È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬À¸¤Êý¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢¸ÞÎØ¤ÇÀï¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£»²²Ã¤·¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£»ä¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢£±£¹£¸£´Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢¤®¤ê¤®¤êÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤·¡¢ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¹¬ÉÔ¹¬¡¢±¿ÉÔ±¿¡¢´¶Æ°¤È¼ºË¾¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃ¯¤â½ÐÍè¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¼¤ÒÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ÎÁª¼ê¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¹â¤ÎÁª¼êºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢°ì¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¤Î´Ý¤ò¶»¤ËÀï¤¦¡¢¸Ø¤ê¤ä¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¡£¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌ´¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡£
¡¡£±£¹£µ£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡££¸£´Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»ÒÌµº¹ÊÌ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åì³¤Âç³ØÉû³ØÄ¹¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë²ñÄ¹¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡££²£°£²£³Ç¯£±£°·î¡¢ðô¿ñ¤òÂ»½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¡£