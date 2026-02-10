ÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î2025Ç¯ÅÙ¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤¬·èÄê¡¦È¯É½¡£Ë®²è¥Ù¥¹¥È1¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È1¤Ë¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¡£¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤ÏÊ¸²½±Ç²è¼¡ÅÀ¤Ë
¡¡º£Ç¯¤âÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¾Þ¡×¡¢²ñ°÷ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡×¤¬·èÄê¡¦È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊË®²è¡Ë¡¢¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¡Ê³°¹ñ±Ç²è¡Ë¡¢¡Ø¹õÀî¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊ¸²½±Ç²è¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ø¹ñÊõ¡Ù©µÈÅÄ½¤°ìÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ©2025 ±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢±Ç²è¤Ê¤É±ÇÁü¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾ÏÀ¡¢ÊóÆ»¡¢½ÐÈÇ¡¢ÊüÁ÷¡¢À©ºî¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÃÄÂÎ¡£±ÇÁüÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ°÷Áê¸ß¤Î¿ÆËÓ¡¢Ê¡»ã¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢1959Ç¯11·î¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢²ñ°÷¤Î¿äÁ¦¡¢ÅêÉ¼¡¢Æ¤µÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼¹É®¡¢½ÐÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¤¢¤²¡¢±Ç²è³¦¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ò¸²¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀî´îÂ¿Ä¹À¯¡¡±Ç²è¤ò»º¶È¤Ë°é¤Æ¤¿ÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ËÃø¼Ô¤Îº´ÇìÃÎµª»á¤¬Áª½Ð¡£³Æ¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¾Þ¡Ûº´ÇìÃÎµª Ãø½ñ¡ØÀî´îÂ¿Ä¹À¯¡¡±Ç²è¤ò»º¶È¤Ë°é¤Æ¤¿ÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÆü·ÐBP ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ú¸ùÏ«¾Þ¡ÛËÑÔèÆî ±Ç²è¡Ø¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÀ¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û¥¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò Á°ÌîÍµ°ì ¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥à¥Ã¥¯¡ØÀï¸å80Ç¯ ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤°±Ç²è¤¿¤Á¡ÙÊÔ½¸¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ú¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡Û
¡¦ÆüËÜ±Ç²è¡¡1¡Ø¹ñÊõ¡Ù 2¡ØÊõÅç¡Ù 3¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù 4¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù 5¡ØÅ¨¡Ù¡¡¼¡ÅÀ¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù
¡¦³°¹ñ±Ç²è¡¡1¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù 2¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù 3¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ù 4¡ØANORA ¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù 4¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡¡¼¡ÅÀ¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù
¡¦Ê¸²½±Ç²è¡¡1¡Ø¹õÀî¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù 2¡Ø¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÀ¼¡Ù 3¡ØÂÀÍÛ¡Ê¥Æ¥£¥À¡Ë¤Î±¿Ì¿¡Ù¡¡¼¡ÅÀ¡ØBlack Box Diaries¡Ù
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë