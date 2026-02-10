¡Ö¤¬¤ó¤¬¥É¥í¥É¥í¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ä¥á¥¹¤â¿Ë¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡¢ÄË¤ß¤â¥¼¥í¡© ¸½Ìò³°²Ê°å¤¬¡Ö¼º¿¦¡×³Ð¸ç¤Ç´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡ÈÌµ¿¯½±¼£ÎÅ¡É¤È¤Ï
¡¡2023Ç¯½©¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡£Á´ÊÆ³°²Ê³Ø²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¸÷·Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¿åÁå¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÆùÊÒ¤¬¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡Ö¥É¥í¥É¥í¡×¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥á¥¹¤â¿Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ç®¤µ¤¨²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÁõÃÖ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡½¡½¡£
¡ÖËÍ¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¤½¤¦Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏÂçºå¸øÎ©Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÀÐÂôÉð¾´»á¡£Èà¤¬ÌÜ·â¤·¤¿³×¿·Åª¼£ÎÅ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØÊÑ³×¤¹¤ë¼ê½Ñ ¡Ö¿À¤Î¼ê¡×¤«¤é¡ÖÌµ¿¯½±¡×¤Ø¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÌµ¿¯½±¡×¼ê½Ñ¡½¡½¥á¥¹¤â¿Ë¤â»È¤ï¤º¡¢¤¬¤ó¤ò¥É¥í¥É¥í¤Ë
¡¡2023Ç¯¡¢½©¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È³«Âó¤·¤¿·Ö¸÷¥¬¥¤¥É¼ê½Ñ¡Ê·Ö¸÷Êª¼Á¤ò»È¤¤¡¢Â¡´ï¤ä¤¬¤ó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³°²Ê³Ø²ñ¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¤Û¤É°ìÈÌÅª¤Êµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ö»Õ¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢Ìë¤Ë¿©¤Ù¤ëÂç¤¤Ê¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´ë¶È¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢¤Õ¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÁõÃÖ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¸¡ºº¤Ç»È¤¦Ä¶²»ÇÈ¤Î¥×¥í¡¼¥Ö¤Ë¥Ñ¥é¥Ü¥é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÃ¼¤¬¿åÁå¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ÎÂ¡¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Æ©ÌÀ¤Î¥¼¥ê¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤òÌÏ¤·¤¿ÆùÊÒ¤¬¥¼¥ê¡¼¤ÎÆâÉô¤ËËä¤á¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÄ¶²»ÇÈ¤Î²èÌÌ¤ò±Ç¤·¡¢ÆùÊÒ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶ÌÂç¤Î¼£ÎÅÎÎ°è¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥ª¥ó¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢ÆùÊÒ¤¬¥É¥í¥É¥í¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì°Ê³°¤Î¥¼¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÁ´¤¯Â»½ý¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡¡¶½Ê³¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤³¤½¡¢ÂÎ³°¤«¤é´Î¤¬¤ó¤òÇËºÕ¡¦±Õ¾õ²½¤µ¤»¤ë³×¿·Åª¼£ÎÅ¡Ö¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¡ÊHistotripsy¡Ë¡×¤À¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å½áÂô¤Ê»ñ¶â¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Ä¤¤¤ËÀèÆüFDA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ë¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÎÌô»ö¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡´Î¤¬¤ó¤Îº¬¼£¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëÀÚ½ü°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÂÎ³°¤«¤é¼ðáç¤Ë¿Ë¤ò»É¤·¤Æ¥é¥¸¥ªÇÈ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤Ç¾Æ¼Þ¤¹¤ë¶É½êÎÅË¡¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤³¤Î¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¹¤Ï¤ª¤í¤«¿Ë¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡£ÂÎ³°¤«¤éÄ¶¹â¼þÇÈ¤ÎÄ¶²»ÇÈ¥Ñ¥ë¥¹¤ò¿ô¥ß¥êÂç¤Î1ÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï¤ò¼«Æ°À©¸æ¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤Î·Á¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤óÁÈ¿¥¤ò¡Ö¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤êÄÙ¤¹¡×¤Î¤À¡£»õ°å¼Ô¤¬»õ¹¤¤ò½üµî¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¤ÈÌÄ¤ë·ù¤ÊÆ»¶ñ¡¢¤½¤ÎÀèÃ¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¡¢²¿¥»¥ó¥Á¤âÎ¥¤ì¤¿Ç¤°Õ¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËâË¡¤ÎÁõÃÖ¡¢¤È¸À¤¨¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤¹¤Ù¤µ»½Ñ¤À¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢³°²Ê¤ÎÃç´Ö¤Ï³§¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë´ÎÀÚ½ü¤ÎÆ³Æþ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¡Ö¤µ¤é¤Ë²¿ÇÜ¤âÄã¿¯½±¤Ë¤¹¤ë¡×ÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³«Ê¢¼ê½Ñ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¼êµ»¤ò¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤ÎÏÈÆâ¤Ç¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£´µ¼Ô¤ÏÌµ½ý¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢ÄË¤ß¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤Ç¤â½Ñ¸å¿ôÆü´Ö¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ï½ý¤âÄË¤ß¤â¥¼¥í¤À¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÄã¿¯½±¼ê½Ñ¤ÈÁ´¤¯¼¡¸µ¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÌµ¿¯½±¡×¼ê½Ñ¤À¤ÈÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¤Î¥º¥ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈËã¿ì¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Ã´Åö°å¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç½½Ê¬¤À¤·¡¢´µ¼Ô¤â¼£ÎÅÍâÆü¤Ë¤ÏÂà±¡¤Ç¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤·¡¢¼ã¤¤´µ¼Ô¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤À¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¾ðÀª¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
¹³¼ðáçÌÈ±Ö¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë
¡ÖÌµ¿¯½±¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦¼£ÎÅ¼êÃÊ¤ÎÍÉ¤ë¤¬¤¶¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤ò»Ä¤µ¤º¼è¤ê½ü¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³°²Ê°å¤Îââ»ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¬¤ó¤ÏºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡©¡¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤êÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿ÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¥ß¥¯¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ä»Ä¤·¤¿¤¬¤óºÙË¦¤ò¡Ö°ÛÊª¡×¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÞÀ©¤ò²ò½ü¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤òºÆÉê³è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£±ó³ÖÅ¾°Ü¤ò¤â½Ì¾®¤µ¤»¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¬¤ó¤ò°ÛÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¡×¤¬ÌÈ±ÖºÙË¦¤ËÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¡¢¤â¤Ã¤Èµ¡Ç½¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤òÂÎÆâ¤«¤é´°Á´¤ËÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡´µ¼Ô¼«¿È¤ÎÌÈ±Ö¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¼ê½Ñ¤Ë¤ÏÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤¬¤¬¤ó¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¡Ê¡á¤¬¤óºÙË¦¼«ÂÎ¡Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÇÈ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤Ë¤è¤ë¶É½ê¼£ÎÅ¤â¡¢¤¬¤ó¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÇ®¤Ç¶Å¸Ç¡¦ÊÑÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢»àÌÇ¤·¤¿¤¬¤óºÙË¦¤«¤é¡Ö°ÛÊª¤ÎÀ®Ê¬¡×¤¬¾¯¤·Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾È¼ÍÈÏ°Ï°Ê³°¤ÎÉÂÊÑ¤¬ÌÈ±Ö¤ÎÎÏ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ë¸ú²Ì¡Ê¥¢¥Ö¥¹¥³¥Ñ¥ë¸ú²Ì¡Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ÈóÇ®Åª¤ËÇËºÕ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥É¥í¥É¥í¡×¤Ë±Õ¾õ²½¤·¤¿¤¬¤ó¤ÎÃÇÊÒ¤äÆâÉô¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¢°äÅÁ»Ò¤Ï¼þ°Ï¤Î´ÎÂ¡¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ä·ì±Õ¤ÎÃæ¤ò½Û´Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹³¼ðáçÌÈ±Ö¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤À¸¡¾Ú¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤¬¡¢Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë´ÎÅ¾°Ü¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤ò¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿¼ðáç¤ÎÁýÂç¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ö¥¹¥³¥Ñ¥ë¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¡×¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡´Î¤¬¤ó¤Ø¤Î¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤òÆÍÇË¸ý¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÂÎÊÉ¤òÆ©²á¤·¤ÆÉ¸Åª¤òµ¡³£Åª¤ËÇËºÕ¤¹¤ë¡ÖÌµ¿¯½±¼ê½Ñ¡×¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼£ÎÅ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
´ÎÅ¾°Ü¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´¹¤¨¤ë
¡¡ËÍ¤¬¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´¹¤¨¤ë¡×¤¬¤ó¼£ÎÅ¤À¡£¤¬¤ó¤¬¥ê¥ó¥ÑÀá¤ä´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤ÏÄ¶²»ÇÈ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìµ¿¯½±¼ê½Ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡ª¡¡Å¾°Ü¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¡¢ÂÎ³°¤«¤éÇËºÕ¤¹¤ë¡£ÂÎ¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤ä¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¤âÎÏ¤òÁý¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡³£¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤é¡¢³°²Ê°å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Ï°ìÉô¤Î¼ê½Ñ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³°²Ê¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤Ï3¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤ë¡ÊÄ¶²»ÇÈ¤Ç¾å¼ê¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢¤Þ¤À¼ê½Ñ¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î´Î¼ðáç¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤µ¤¨¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï½½Ê¬¤Ê´ÎÂ¡¤ò»Ä¤·¤ÆÀÚ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢°ìÉô¤ÎÉÂÊÑ¤ò¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¡¢¤½¤Î¸å¤Ç»Ä¤ê¤ò¼ê½Ñ¤Ç°ìÌÖÂÇ¿Ô¡¢¤È¤¤¤¦¼£ÎÅÀïÎ¬¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡£¥Ò¥¹¥È¥È¥ê¥×¥·¡¼¤Î¸å¤Ç½Ð·ì¤ä´¶À÷¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³°²Ê°å¤Ê¤é¤½¤³¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á³°²Ê°å¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡×¼º¿¦¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤·¾Íè¡¢¿ÍÎà¤¬¥á¥¹¤âÌô¤â»È¤ï¤º¤Ë¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬µæ¶Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
