À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤ÇÀ¸³èÈñÅùÌó820Ëü±ß¤¬ÉÔÌÀ ´ÉÍý¤¹¤ë40Âå»Ù±ç°÷¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤â²ò¸Û
¡¡À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤é¤Î»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¤Ç¡¢40Âå¤Î»Ù±ç°÷¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤ª¤è¤½820Ëü±ß¤¬½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï8Æü¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤é¤Î»Ù±ç»ö¶È¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¶è¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¤µ¤µ¤·¤Þ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¡¢ÃËÀ»Ù±ç°÷(40Âå)¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ820Ëü±ß¤Û¤É¤¬½êºßÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯8·î¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍøÍÑ¼Ô17¿Í¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ç»ÈÅÓÉÔÌÀ¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎNPOË¡¿Í¤ÏµîÇ¯11·î¤ËÃËÀ¤ò²ò¸Û¤·¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£