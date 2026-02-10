¡Ö¼ã¼Ô¤Ê¤é1»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ä¸½Ìò³°²Ê°å¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¿ô²¯±ß¤ÎºÇÀèÃ¼¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡È¥À¥Ó¥ó¥Á¡É¤Î¡Ö¿¿²Á¡×¤È¤Ï
¡¡¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡Êda Vinci¡Ë¡×¡£¿ô²¯±ß¤â¤¹¤ëµðÂç¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÁàºî¤Ë¤Ï½ÏÎý¤Î¿¦¿Í·Ý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î³°²Ê°å¤Î¼Â´¶¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£¡Ö¼ã¼Ô¤Ê¤é1»þ´Ö¤âÎý½¬¤¹¤ì¤Ð´ðËÜÁàºî¤òÄ¾´¶¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤ë¡×¡½¡½¡£¿Æ»ØÉ±¤Î¤è¤¦¤Ë´µ¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤òÇí¤¡¢ÀÞ¤êÄá¤µ¤¨ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÁàºîÀ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¸½ºß¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëÀÐÂôÉð¾´»á¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÊÑ³×¤¹¤ë¼ê½Ñ ¡Ö¿À¤Î¼ê¡×¤«¤é¡ÖÌµ¿¯½±¡×¤Ø¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡Êda Vinci¡Ë¡×¤ÎÅÐ¾ì
¡¡2018Ç¯¡¢ËÍ¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹´ü¤Î¥¢¥á¥ê¥«½ÐÄ¥¤Ç¤¬¤ó¸¦¡ÊÍÌÀ¤¬¤ó¸¦ÉÂ±¡¡Ë¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿È³¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¸¦µæ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿Âç³Ø¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿·¶µ¼ø¤ÎÄ¹Ã«ÀîÀèÀ¸¤Ï¡¢ËÍ¤ò¡Ö¥¦¥É¤ÎÂçÌÚ¡×¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¼ê½Ñ¤â¤¹¤ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥¸¥ã¥ó¡×¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤À¡£¶µ¼ø¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³Ø¤ÓÍÌÀ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤¿Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð³«Ê¢¼ê½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤À¡£Ê£»¨¤Ê½Ñ¼°¤òÆâ»ë¶À¤Ç´°Á´¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤¯¥ª¥Ú¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÄã¿¯½±¼ê½Ñ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¼ã¤¤Ãç´Ö¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤â¤¦ËÍ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤½¤ì¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤À¡£¥À¥Ó¥ó¥Á¡Êda Vinci¡Ë¡½¡½³°²Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï²è²È¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¿ôÇÜÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼ê½ÑÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤À¡£µ¡³£¤ÎÈà¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼¹Åá°å¤¬¥ª¥Ú¼¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö»ØÎá¼¼¡×¤ËºÂ¤ê¡¢Î¾ÌÜ¤Ç¥ì¥ó¥º¤òÇÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ø¥µ¥Ã¥¯¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÁàºî¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ê½ÑÂæ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ÈÏ¢·ë¤·¤¿4ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤¬¡¢¼¹Åá°å¤Î»Ø¤ÎÆ°¤¤òÂÎÆâ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼ê¸µ¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡¢ÂÎÆâ¤ÇÀººÙ¤ÊÁàºî¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¼ê¥Ö¥ì¤â¤Ê¤¤¡£²èÌÌ¤Ï3D¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¿Æ»ØÉ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢°å»Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÀïÃÏ¤Î¼ê½Ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±ó³Ö¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢°ì¸«¡Ö¥à¥ê¡×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È»ñ¶âÎÏ¤Ë¤Ï´¶Éþ¤¹¤ë¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î±ü¿¼¤¤Éô°Ì¤òÁàºî¤¹¤ëÁ°Î©Á£¤Î¼ê½Ñ¤Ç¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2018Ç¯¤Ë°ß¤äÂçÄ²¤Ç¤â·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼êµ»¤¬Ê£»¨¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ¿¤¤ç¹Â¡¤ä´ÎÂ¡¤Î¼ê½Ñ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥À¥Ó¥ó¥Á¤ò°·¤¦¡Ö½Ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¿²¯±ß¤â¤¹¤ë¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Ø¤ó¡×¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¿ô¥ö½ê¤·¤«¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤·¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁàºîË¡¤òÎý½¬¤¹¤ë¡£Á´¿ÈËã¿ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ö¥¿¤Î¼ê½Ñ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç§Äê¾Ú¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Î¹Ö»Õ¤Ï³°²Ê°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Ú¥Ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¿¦¤«¤é°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥Ó¥ó¥Á¤ò°·¤¦Èà¤é¤Î¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤Ï¸«»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ê½Ñ¤·¤¿Êý¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ª¥Ú¥Ê¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤ÎÀè¶îÅª¤Ê»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¼ê½ç½ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æþ±¡¤«¤éÂà±¡¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¡¢´ÆÆÄÌò¤ËÃ¯¤ò¾·ÀÁ¤¹¤ë¤«¡¢°åÎÅÈñ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤«¤È¤¤¤¦·×²è¤òºîÀ®¤·¡¢´ØÏ¢Éô½ð¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ëÆ±Î½¤äËã¿ì²Ê°å¡¢¥Ê¡¼¥¹¡¢Î×¾²¹©³Øµ»»Î¤È¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¹çÆ±¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½ÑÃæ¤Ë½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Å¤¤µ¡³£¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢¤¤¤«¤ËÁÇÁá¤¯³«Ê¢¼ê½Ñ¤ÎÆ»¶ñ¤ò½Ð¤¹¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ê½àÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤È¤·¤Æ1ÎãÌÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±çç¹ÀÚ½ü¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÄÌ¤ê¤Ë¥À¥Ó¥ó¥Á¤ò´µ¼Ô¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¤½¤³¤«¤é±ä¤Ó¤ë4ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤ò¥È¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ê¥É¥Ã¥¥ó¥°¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î·ê¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥³¡¼¥×¤òÁÞÆþ¤·¡¢Â¾¤Î·ê¤«¤éÀìÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤ò¥»¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¤ªÁ·Î©¤Æ¡×¤À¡£¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¤³¤Îºî¶È¤À¤±¤Ç10Ê¬°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÍ¤Ï½ÑÌî¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼êÂÞ¤ò³°¤·¡¢½Ñ°á¤âÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ØÎá¼¼¡×¤ËºÂ¤ê¥ì¥ó¥º¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÆâÂ¡¤ä·ì´É¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¡×¤Ë3D¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦¼ê¤¬2ËÜ¤¢¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÁÕ¼Ô¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¥À¥Ó¥ó¥Á¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ç1ËÜ¡¢±¦¼ê¤Ç2ËÜ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¡Ë¤ÎÆ»¶ñ¤ò°·¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£±¦¼ê¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤Ç¡¢½ÀÆ»Áª¼ê¤¬±ü¶ß¤ò摑¤à¤è¤¦¤Ë¡Ö½ÑÌîÅ¸³«¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¾ì½ê¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¢¤²¤¿¤é¡¢º¸Â¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨ÍÑ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¥Ã¥¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥à¤¬ÊÌ¤Î1ËÜ¤Ë°Ü¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Èº¸¼ê¤Î´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â³«Ê¢¼ê½Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¥ª¥Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÍ¤¬Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¥Ñ¥êÎ±³Ø¤ÇºÇ½é¤Î¼ê½Ñ¡¢LÀèÀ¸¤¬µá¤á¤¿¡ÖÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¡£¤ªÁ°¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤ÊÂ¡´ï¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤í¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¡¢±ü¶ß¤ò摑¤ó¤Ç¤¤¤ë±¦¼ê¤Î¥¢¡¼¥à¤¬Ãé¼Â¤ËÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ÑÌî¤¬¥Ö¥ì¤º¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±¦Â¤ÏÅÅµ¤¥á¥¹¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ÎÁàºî¤ËÍÑ¤¤¡¢º¸Â¤Ç¥«¥á¥éÁàºîÍÑ¤Î¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¡£¡Ö±¦¼ê¤¬2ËÜ¤¢¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÁÕ¼Ô¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤ÈÄ¶ÀäÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÈÌµ¿ô¤ÎÆÃµö¤ÇÁõÃÖ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥²¡¼¥àÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ê¤é¡¢1»þ´Ö¤âÎý½¬¤¹¤ì¤Ð´ðËÜÁàºî¤òÄ¾´¶¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥À¥Ó¥ó¥Á¤Ç¥ß¥«¥ó¤ÎÈé¤ò剝¤¯¡¢Äá¤òÀÞ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Îý½¬²ÝÂê¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¡¼¥¸¥«¥ë¡ÊÄ¾´¶Åª¼ê½Ñ¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½ÐÄ¥Ãæ¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÀÚ½ü¤·¤¿ç¹Â¡¤Èç£Â¡¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆ©ÌÀ¤ÊÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢4ËÜ¤Î¥¢¡¼¥à¤ò´µ¼Ô¤«¤é¼è¤ê³°¤·¡¢¥À¥Ó¥ó¥ÁËÜÂÎ¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ë¡£Ãé¼Â¤Ë¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¤ªçÁ¤Î·ê¤«¤éÂÞ¤ò¥Ý¥ó¡ª¡¡¤ÈÂÎ³°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢Ìµ»ö¤ËÀÚ½ü´°Î»¤À¡£»þ´Ö¤Ï³«Ê¢¼ê½Ñ¤Î1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð·ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢½é²ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤º¤Ã¤È¥ì¥ó¥º¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¼ó¤¬ÄË¤¯¡¢»Ø¤â¤Ä¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯ËþÂ´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö¸÷¤ë¼ê½Ñ¡×¤òµá¤á¤Æ
¡¡ç¹Â¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´ÎÀÚ½ü¤Ë¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¥À¥Ó¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFirefly¡×¤È¤¤¤¦²èÁü¥â¡¼¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¥Û¥¿¥ë¡£¤½¤¦¡¢¤¬¤ó¤ò¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëICG¡Ê¥¤¥ó¥É¥·¥¢¥Ë¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î·Ö¸÷¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´ÎÂ¡¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Õ¥é¥¤¤ò¥ª¥ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¾ì½ê¤¬ÎÐ¿§¤Ë¸÷¤ê¡¢ÀÚ½ü¤ÎÊý¸þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê¤¬¤ó¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤«¡Ë½Ö»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£±ó³ÖÁàºî¤Ç¹Ô¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¤Ë¤Ï¿¨³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê´ÎÀÚ½ü¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤ï¤¬»Ò¡Ö·Ö¸÷¥¬¥¤¥É¼ê½Ñ¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡£Ì¯¤Ê´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢°å¶É¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£´ÎÃÀç¹³°²Ê¤Î¶ÈÀÓ¤ÇÌ¾¹â¤¤¡ÖÂçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡×¤¬¡¢¡ÖÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¡×¤È¹çÊ»¤·¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡ÖÂçºå¸øÎ©Âç³Ø¡ÊOsaka Metropolitan University¡¡OMU¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¿·Âç³Ø¤Î¡¢´ÎÃÀç¹³°²Ê¤Î¶µ¼ø¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡¡¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤â¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÆÀÌ¤âÍ§¿Í¤âÁ´¤¯¤¤¤Ê¤¤Âçºå¤Ï¤«¤Ê¤êÁÛÄê³°¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤â¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢ËÍ¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¡£³ÝÉÛ¤ä¥Ð¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢³èÌö¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡£
¡¡¶µ¼øÁª¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¥Ê¥é¥ï¥·¤Î¤è¤¦¤À¡£ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤¬Æ³¤¯¼ê½Ñ¡×¤Ë·è¤á¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê³«Ê¢½Ñ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿À¤Î¼ê¡×ËëÆâÀèÀ¸¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÀéÍÕ¤«¤éÅìÂç¤ËÆþ¶É¤·¡¢¥¬¥¤¥¨ÀèÀ¸¤Îµ±¤«¤·¤¤Æâ»ë¶À¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¼ê½Ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë»þ¡¢·Ö¸÷¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤òÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿20Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥®¥å¤Ã¤È20Ê¬¤ËÍ×Ìó¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤â¤¦2·î¤À¡£Âçºå¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈÈ¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÇöÌÜ¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é³«Éõ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÎÍÑÄÌÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤ÎÉÔÆ°»º²°¤À¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ÀÌó¤·¤¿¡£¼¡¤ËºÊ¤ÎP»Ò¡£Ï¢Íí¤Î½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¬¤ó¸¦¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£°§»¢¤ò½ª¤¨¡¢ÃÆ¤àÂ¼è¤ê¤ÇÉÂ±¡¤ò½Ð¤ëËÍ¤Ë¡¢¸«Á÷¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¥è¡¼¥¹¥±¤¬ÇØÃæ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÀÐ¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤À¤Í!¡×
¡¡¤½¤¦¤À¡£ËÍ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Æ°ì·ïÍîÃå!¡×¤Îµ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£ÀÎ¡¢³Ê°Âµï¼ò²°¤ÇÈà¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ö´ÎÃÀç¹³°²Ê¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ·¤¨¤ÆºÇÁ±¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤Ä
¡¡Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤È¸¦µæ¤Î¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µìÂè°ì³°²Ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë·ì¤òÁ÷¤ëÆ°Ì®¤Ë嚙¤ß¤Ä¤¯ç¹¤¬¤ó¤ò¡¢¼ê½ÑÁ°¤Ë·ì´É¤ò¤Õ¤µ¤®·ìÎ®¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÀÚ½ü²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µìÂèÆó³°²Ê¤Ï¡¢ÀÚ½ü¤¹¤ëÂ¦¤Î´ÎÂ¡¤Ë·ì¤òÁ÷¤ëÌçÌ®¤òµÍ¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÄÂ¸Â¦¤Î´ÎÂ¡¤òÂç¤¤¯ÈîÂç¤µ¤»¤ë¡ÖÌçÌ®ºÉÀò½Ñ¡×¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£¿¦¶ÈÀÃÀ´É¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÉÂÂÖ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼ê½Ñ¤ÈÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¤Ç¼£Ìþ¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬Åý¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿OMU´ÎÃÀç¹³°²Ê¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë»×¤¨¤¿¡£¼ê½Ñ¼¼¤Ç¤Ï¥À¥Ó¥ó¥Á¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤Î¤¬¤ó¤òÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¼Â¸³ÀßÈ÷¤â¤¢¤ë¡£ÍýÁÛ¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤¬¤Û¤ÜÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬·Ç¤²¤¿¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼£ÎÅ¼êÃÊ¤òÂ·¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ËºÇÁ±¤Î°ì¼ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Æâ»ë¶À¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò°·¤¦µ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î½Ñ¼°¤Ï³«Ê¢¼ê½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó°Æ¤Ç¤¤ëÉý¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¼ðáç¤ä¡¢¿Ê¹Ô¤·¤¿¤¬¤ó¤òÀÚ½ü¤¹¤ë³«Ê¢¼ê½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ï¼£ÎÅ¤ÎË¾¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ÎÉÂ¾õ¤Ï¤¦¤Á¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÊÂ¾¤Î»ÜÀß¤Ç¤ÏÀÚ½ü¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿¤¬ºÇÁ±¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ÉÁªÂò¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¥¬¥¤¥¨ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¼¤ó¤Ö¤Î¼ê½ÑË¡¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë³°²Ê°å¤â¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊËüÇ½·¿¤Î³°²Ê°å¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òËá¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ó¤Ö¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ·¤¨¤ë¡×Ãæ¿È¤Ï¼ê½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌôÊª¼£ÎÅ¤äÊü¼ÍÀþ¡¦·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¡¢·ÐÈéÅª¤Ê¾Æ¼ÞÎÅË¡¡Ê¥é¥¸¥ªÇÈ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æâ²Ê¤äÊü¼ÍÀþ²Ê¤È¼£ÎÅ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£Ëè½µ¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ë¥¥ã¥ó¥µ¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÊÂ¿¿¦¼ï¥«¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤ò³«¤¡¢¼£ÎÅË¡¤ËÌÂ¤¦¾ÉÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ÆÊ£¿ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡ÖÅÅÏÃ1ËÜ¡×¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë°å»Õ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
