¡Ô¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Õ¡Öµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×ËÌ¿Ø¿ÆÊý¤¬¸½Ìò»þÂå¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡Ö´¿À¼¤äÇï¼ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸½ÌòÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢¤¢¤Î´¿À¼¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú²èÁü¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¡ÊËÌ¿Ø¿ÆÊý¡Ë
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢¤ª¤è¤½12Ç¯È¾¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡¢¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¡£¸½ºß¤ÎÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤Ç¤â¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î¾É¨¡¢Î¾Â¼ó¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Ë²ø²æ¤òÊú¤¨¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÅÚÉ¶¤Î³°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2013Ç¯¤Ï¡¢Áê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤êÁêËÐ¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£µÕÉ÷¤ÎºÇÃæ¤Ë¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢4¾ì½êÌÜ¤Ë¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ËÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È±óÆ£¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¹ñµ»´Û¤Ë¤Ï¡È´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¡É¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ËÌ¿Ø¿ÆÊý¤ÏÅö»þ¡¢¤Þ¤À22ºÐ¡£¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò½Å²Ù¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ËÌ¿Ø¿ÆÊý¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¹¬¤»¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¸À°Ê³°¤ÇÎã¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
¡¡¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈÖÉÕ¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»¨²»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢ÏÃ¤·¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¼èÁÈ¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éµ©¤Ç¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¾ð¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¤âÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆþÌç¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦·É°Õ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁê¼ê¤Ë¾ðÊó¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡¤±¤¬¤Ë¹³¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¼èÁÈ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤±¤¬¤Î¾ì½ê¡¢ÄøÅÙ¡¢¾ÜºÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¾ðÊó¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£Åö»þ¤Ïµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ê¹¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òËÍ¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£µ»ö¤¬½ñ¤¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤ä¤êÀÚ¤ë¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£2·î10ÆüÈ¯Çä¤Î·î´©Ê¸éº½Õ½©3·î¹æ¡¢¤ª¤è¤Ó·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×·ÇºÜ¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¡Ø¤ä¤êÀÚ¤ë¡¢¹³¤¦¿´¡Ù¤ò¸ì¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ÎËÁ¸±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¸Î¶¿¡¦ÀÐÀî¸©¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
