¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡È¼Ó½Õ¡Éºù°æ¥æ¥¤âÉÔ²º¡Öµ²±¤¬Û£Ëæ¡×È¯¸À¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²ø¤·¤¤¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤¬À»»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡Ö±éµ»¡©ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤´¶¤¸!?¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄï¡¦¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤ÎÌÌ²ñ¤ËË¬¤ì¤¿À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¦Å·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤«¤éÉÔÀµ¤Î¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î»¦³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ò¶µ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¶å¾ò¡ÊÍ¾µ®Èþ»Ò¡Ë¤Î±ø¿¦¤òµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¡£Å·Æ¸¤¬¿©¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸÷À»¤ÏµÁ·»¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡À»»Ò¤Ï¡¢°ì¼ù¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¼Ó½Õ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢µ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿Å·Æ¸¤«¤é¡¢¸÷À»¤¬¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î»¦³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ°ì¼ù¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¿È¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Âð¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷À»¤Ï¡¢Å·Æ¸¤¬¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¶å¾ò¤Î±ø¿¦¤òµ»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¸÷À»¤Ï·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢À»»Ò¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ó½Õ¤¬¶å¾ò¤Î±ø¿¦»ö·ï¤òÏÃÂê¤Ë¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸÷À»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤¬²ÈÂ²¤Ê¤é±ï¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅÜ¤Ã¤¿À»»Ò¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÉ×¤¬¼ºí©¤·¤¿¼Ó½Õ¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎËö¤Ë°û¤ß²°³¹¤Ç°ì¼ù¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¥¤¥Ö¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ë°û¤ß²°¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡À»»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¼Ó½Õ¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ê¤ó¤«¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¼Ó½Õ¤Ï°ì¼ù¤ò¸«¤«¤±¤¿Æü¤Ë¤Á¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÃ¶Æá¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡Äµ²±¤¬Û£Ëæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼Ó½Õ¤Î¡Öµ²±¤¬Û£Ëæ¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤¨¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö±éµ»¡©ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¼Ó½Õ¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤ë!?¡×¡Ö¼Ó½Õ¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤´¶¤¸!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¼¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¼Ó½Õ¤µ¤ó¤Îµ²±¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ²º¤µ¤Ç¥¾¥ï¥¾¥ï¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
