¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¡¡°úÂà¤«¤é8Ç¯¡ÄNHK¸ÞÎØÊüÁ÷¤Ë±Ç¤Ã¤¿38ºÐ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÇ®»ëÀþ
E¥Æ¥ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
¡¡NHK¤Ç9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2026 ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÆÃÓºÌ²Ö¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð±é¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¿¼Ìë¡ª¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000m¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï3Ì¾¤¬½Ð¾ì¡×¤Ê¤É¤È¸åÇÚ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÆÃÓºÌ²Ö¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤Æ¹¬Ê¡´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²òÀâ¤ÎµÆÃÓºÌ²Ö¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë