¡¡Æ±°ì¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¾®Àâ¡ÜÌ¡²è¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºîÉÊ¤¬¡ÖÊ¸ÕÜ³¦¡×3·î¹æ¡Ê2·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Ì¡²è¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡ÈºîÃæºî¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¡²è²È¤¬ÉÁ¤¤¤¿38¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Í¡¼¥à¡ÊÌ¡²è¤Î²¼½ñ¤¡Ë¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¡£
ºîÃæºîÌ¡²è¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¡²è¡×´°Á´ÈÇ¤è¤ê
¾®Àâ¤ÎÃæ¤ËÌ¡²è¤òÁÞÆþ
¡¡ËÜºî¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÄ»¥È¥Þ¥È¤µ¤ó¡£½ÐÈÇ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡ØÅìµþºÇÄãºÇ°ºÇ¹â¡ª¡Ù¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¡²è²È¡¦»³´ßÑÚ»Ò¤µ¤ó¤ä¾®Àâ²È¡¦ËãÉÛ¶¥ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊ¸ÕÜ³¦¡×¤ËÈ¯É½¤·¤¿½é¤ÎÃæÊÔ¾®Àâ¡ÖÌ¡²è¤Ç¥¤¤±¡×¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÇä¤ì¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤ÎÌ¡²èÊÔ½¸Éô¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤½÷ÀÌ¡²è²È¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ÈÌ¡²è²È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦²áÄø¤¬¡Ö¾®Àâ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇË½¤«¤ì¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»¥È¥Þ¥È
Ì¡²è²È¡£¤¿¤Þ¤Ë¾®Àâ²È¡£¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëZERO¡×¤ÇÌ¡²è¡ØÆó·î¤Ë»¦¤·¤Æºù¤ËËä¤á¤ë¡Ù¡¢·î´©¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÇÌ¡²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡¢¡Ö½µ´©SPA¡ª¡×¤Ç¾®Àâ¡Ø¤Þ¤À¤ª¤¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÅìµþºÇÄãºÇ°ºÇ¹â¡ª¡Ù¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¡Ù¡Ø¸¸ÌÇ¥«¥á¥é¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¡ÖÊ¸ÕÜ³¦¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸ÕÜ³¦¡Ë