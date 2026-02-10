¿··¿Àø¿å´Ï¤Î¡ÖÀø¹Ò»î¸³¡×±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª ¿åÃæ¥«¥á¥é¤¬¡ÖµûÍë¤ò²óÈò¤¹¤ë¥ª¥È¥ê¡×È¯¼Í¤Î½Ö´Ö¤âÂª¤¨¤ë
ÂæÏÑ¤Î¿··¿Àø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤¬Àø¹Ò»î¸³
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼ÒCSBC¡ÊÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î8Æü¡¢¿··¿Àø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡Ê¥Ï¥¤¥¯¥ó¡Ë¡×¤ÎÀø¹Ò»î¸³¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃæ¥«¥á¥é¤Ç¤â»£±Æ¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿Àø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡×Àø¹Ò»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹
¡¡ÂæÏÑ¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¹ñ´Ï¹ñÂ¤¡×¤È¾Î¤¹¤ë´ÏÄú¤Î¹ñ»º²½À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³¤òÊ¡×¤ÏÂæÏÑ¤¬½é¤á¤ÆÆÈ¼«¤Ë·úÂ¤¤·¤¿Àø¿å´Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤ò´Þ¤á¡¢8ÀÉ¤¬·úÂ¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯Êý¼°¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄÌ¾ïÆ°ÎÏ·¿Àø¿å´Ï¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó80m¡¢ÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó2500¥È¥ó¡£533mmµûÍëÈ¯¼Í´É6Ìç¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£´ÏÈø¤ÎÂÉ¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¤¿¤¤¤²¤¤·¿Àø¿å´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊX»ú·¿ÂÉ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯9·î¤Ë¿Ê¿å¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÀø¹Ò¤Ë¸þ¤±¤¿6²óÌÜ¤Î³¤¾å»î¸³¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àø¹Ò»î¸³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÂÉ¤ÎÀ©¸æ»î¸³¤äÀøË¾¶À¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Þ¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢µûÍë¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ç¥³¥¤¡Ê¤ª¤È¤ê¡ËÈ¯¼Í»î¸³¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ê©ÃÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
ÆÁÅç,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ