»æ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡ÖÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¤È¡Öº¤¤ë¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡Ö¤¢¤ÎÂç»ö¤Ê»æ¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ë½ª»ßÉä¤ò¤¦¤Á¡¢¤ª¶â¡¢»þ´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¡ª 10Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿»æÊÒ¤Å¤±¥á¥½¥Ã¥É¤Î¿Þ²òÈÇ¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¡ÊÀÐºåµþ»ÒÃø¡Ë¤¬È¯Çä¤Ë¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê»æ¤¬5ÉÃ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡×²è´üÅª¤ÊÊÒ¤Å¤±½Ñ¤¬¡¢¿Þ²ò¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢»æ¤ò¸º¤é¤¹¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ½Ñ¤âÄ¶ÀäÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»æ¡×¢ª¡Ö¥Ç¡¼¥¿²½¡×¥·¥Õ¥È¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»æ¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿²½À¸³è¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ç¡¼¥¿²½¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¡¢»È¤¤¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Û¤É¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢²ø¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ä¥á¡¼¥ë¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº¾µ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢Ê¸ÌÌ¤äÁ÷¿®¸µ¤Ê¤É¤ò¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢º¾µ½¤È¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î°ä¼º¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡£¾ðÊó¤òÅð¤Þ¤ì¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¤¬³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌÂ»Ò¤òËÉ¤°¤³¤È¤âÂç»ö¡£Google Keep¤Ï¸¡º÷ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿²¾Ì¾¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤ÇÆþ¤ì¤¿¤«º®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò4¤Äµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Ûº¾µ½¤ËÃí°Õ
²ø¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ï³«¤«¤Ê¤¤
¢þ ²ø¤·¤¤¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤
¢þ ²ø¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤ä¥µ¥¤¥È¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤
¢þ ¶ä¹Ô¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤òÌ¾¾è¤ë²ø¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë
¢þ ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
¡Ú2¡Û¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯
Âè»°¼Ô¤¬¾¡¼ê¤Ë³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¹âÎð¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢´éÇ§¾Ú¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È²ÈÂ²¤¬³«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö1234¡×¡Ö1111¡×¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤ÊÈÖ¹æ¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢È¯¸«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌÂ»Ò¤òËÉ¤°
ÀßÄê¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡¢Ê¿²¾Ì¾¤Ê¤Î¤«¥«¥¿¥«¥Ê¤Ê¤Î¤«¡¢Á÷¤ê²¾Ì¾¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸¡º÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¢þ ¤¹¤Ù¤ÆÊ¿²¾Ì¾¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¢þ Ê£¿ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡ÊÎã¡§¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡×¡Ö¤ª¿÷ÍÍ¡×¡Ö¤ª¤Ò¤ÊÍÍ¡×¡Ë
¢þ ÆþÎÏ¸å¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
¡Ú4¡Û¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤¿¤â¤Î¤âÅ¬µ¹¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯
¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤ÈÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍÆÎÌ¤¬ÌµÀ©¸Â¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Ï¾Ãµî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¡¼¥¿²½¤ò¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤À¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¾åµ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡£ÊØÍø¤Ê¥Ç¡¼¥¿²½À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£