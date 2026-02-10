¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É44ºÐ¥¤¥Ö¥é¤¬ÏÃÂê¡ªÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶¥µ»¡©¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î²óÅú
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡¢Ï¢ÆüÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ß¥é¥ó¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë44ºÐ¤Î¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¤Ç¡ÖUnforgettable¡ÊËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢À»²Ð¥ê¥ì¡¼»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ ¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¡Ö¤â¤·Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶¥µ»¡©ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²¶¤ÎDNA¾å¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤«¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤é¤·¤µ°î¤ì¤ëÈ¯¸À¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¶¯¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤è¡×¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¤â¥¤¥Ö¥éÀá¤Ï·òºß¡ª¡×¡Ö¥º¥é¥¿¥ó¤¬¥º¥é¥¿¥ó¤·¤Æ¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¥º¥é¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ë½Ð¤ì¤ÐÈà¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
また、その容姿も話題に。「いつにも増してかっこよくなってないか?」「イケおじすぎる」「ずっとカッコいいな」「優しい表情や。良い感じで歳をとってる」「イブラ、落ち着いてただのめちゃくちゃイケメンになった」といった声も少なくない。
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ä¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ë¡×¥¤¥±¥ª¥¸¤Î¥¤¥Ö¥é¤¬100ÅÀËþÅÀ¤Î²¶ÍÍ²óÅú¡ª
