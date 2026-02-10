¡Ö»þ²Á¡¢ÇÛÅö¡¢Í¥ÂÔ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×²¯¤ê¿Í¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ã¤Æ¡©
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1500¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê40ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê38ºÐ¡Ë¡¢Â¹¡Ê10ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í350Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô0±ß
¸½ÍÂ¶â¡§150Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§1²¯±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§5000Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§5000Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¾Æ¤Æù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¢¤ß¤ä¤Äâ¡ã2753¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î¿©»ö·ô¡×¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÍ¼ÈÓ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈñÍÑ¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¡×¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¿©»ö·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î»ý¤Á³ô¿ô¡Ê900³ô°Ê¾å1500³ôÌ¤ËþÊÝÍ¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¤Ë¡Ö1Ëü2000±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡Ê¿©»ö·ô¤«¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê7.5kg¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ë¤¿¤á¡Ö²ÈÂ²¤Ç1²óÊ¬¤ÎÈñÍÑ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£1000±ßÃ±°Ì¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1¿Í¥é¥ó¥Á¤Ê¤é¤ï¤º¤«¤Êº¹³Û¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³ô²Á¼«ÂÎ¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç»þ²Á¡¢ÇÛÅö¡¢Í¥ÂÔ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ß¤ä¤Äâ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ã6758¡ä¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò³ä°ú²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×ÅÀ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËèÇ¯²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¥ë¡¼¥Á¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍ¥ÂÔÁÀ¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬³ô²ÁÄãÌÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡ã4661¡ä¤Ê¤É¡¢Â¹¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤ÎÌÃÊÁ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
