¡¡9Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢µÈÅÄÀãÇµ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂÎ¤¬¤¬¤Á¤¬¤Á¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜÍè¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢16°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¬¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¾Ð¤ß¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯ÉáÃÊ¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤í¶ì¤¤½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢15Æü¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë