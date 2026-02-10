¡Ö¥Á¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤¬Ãç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î4Ç¯´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸°»³Í¥¿¿¤È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÈÀÀ¤¤Î©¤Æ¤¿²áµî
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ ·è¾¡(Âç²ñ3ÆüÌÜ/¸½ÃÏ8Æü)
ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬Ãç´Ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤È¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°(FS)¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤É¤Á¤é¤â1°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FS¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÈ×¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×+3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤âÀ®¸ù¡£Â³¤¯3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¬2Ï¢Â³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈºäËÜÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÀ¿ô¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬1°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²£¤Ë¡Ø1¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎÞ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö4Ç¯Á°¤Ë¤ê¤¯¤ê¤å¤¦(»°±ºÍþÍè¡õÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢)¤È(¸°»³)Í¥¿¿¤¯¤ó¤ÈËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸å¤Ë¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î4Ç¯´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ÈÃ£À®¤·¤¿ÀÀ¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂ¾¤Î¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤¬¼«¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¡£ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¸ÝÉñ¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Õ¤¶¤±¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤«¤¤¤Þ¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¿¿¤¯¤ó¤Î¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤¿¤Þ¤µ(¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦µÈÅÄ±´ºÚ¡õ¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¥Ú¥¢)¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç³Ú¤·¤à¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò³ê¤ê¤¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£