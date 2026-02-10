É×ÉØ¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
70Âå¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¼ÂÂÖ
¡Ö70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º60Âå¤Î½¢¶È¾õ¶·¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï60～64ºÐ¤ÇÃËÀ84.0¡ó¡¦½÷À65.0¡ó¡¢65～69ºÐ¤ÇÃËÀ62.8¡ó¡¦½÷À44.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ç¤â°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç70Âå¤ò¸«¤ë¤È¡¢70～74ºÐ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤ÏÃËÀ43.8¡ó¡¢½÷À27.3¡ó¤Ç¤¹¡£75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÏÃËÀ17.3¡ó¡¢½÷À8.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢70ÂåÁ°È¾¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï4³ä¶¯¡¢½÷À¤Ï3³ä¼å¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤âÃËÀ¤Ï2³ä¼å¡¢½÷À¤Ï1³ä¼å¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
70Âå¤Î»Å»ö¤ÏÃ»»þ´Ö¡¦·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö70Âå¤ÇÆ¯¤¯¡á¸½Ìò¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¡×¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£70Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤äÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¡Ê·ÑÂ³¸ÛÍÑ¡Ë¤Ë°Ü¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÉéÃ´¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ç¤âÎ®¤ì¤Ï¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¡Ö²þÀµ¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ°ÂÄêË¡¡×¡Ê2021Ç¯4·î»Ü¹Ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½¢¶Èµ¡²ñ³ÎÊÝ¤ò»ö¶È¼ç¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÄêÇ¯¤Î°ú¤¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇºÆ¸ÛÍÑ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤äÃ»»þ´Ö¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤òÄ´À°¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
É×ÉØ¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Öµ¤¹ç¡×¤è¤ê¡ÖÀß·×¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î3¤Ä¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤ÉÆ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢É¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ÎÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÆ¯¤Êý¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£70Âå¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÉéÃ´¤òÍî¤È¤¹¤è¤ê¡¢¡Ö½µ5¢ª½µ3¡×¡ÖÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤Ìò³ä¢ª¥µ¥Ýー¥ÈÌò¡×¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Â³¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²È·×¤Ç¡Ö¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤«¡×¡Ö²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤¬Û£Ëæ¤À¤È¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÏËè·î¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤«¡×¡ÖÃùÃß¤Ï¤¤¤¯¤é³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤«¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¤¯¤é²ó¤¹¤«¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤ÊÆ¯¤Êý¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Àè¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬½Ð¤Æ¤âÀ¸³èÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ä²È·×¤òÇ¯1²ó¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤Ç70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦
70Âå¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡×¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ëÁ°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤äÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦·Á¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Æ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤Î»þ´ü¡¢²È·×¤Ç¡Ö¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤«¡×¡Ö²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤¬Æ¯¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ÷¤¨¤òÁá¤á¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤ä´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁªÂò»è¤È½àÈ÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÏÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
