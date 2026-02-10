¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¹À¥»á¿Ø±Ä¸ü¤ßÁý¤·¾¡Íø¡¡2¶è¡¡¸å±ç²ñ¤ÈÅÞÁÈ¿¥¤¬Î¾ÎØ¤Ë
¡¡ÂçÊ¬2¶è¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹À¥·ú»á¤Ï¡¢¼çÃÏÈ×¤ÎÆüÅÄ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´»ÔÄ®¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¸å±ç²ñ¤È¡¢½é¤Î¼«Ì±¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÞÁÈ¿¥¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Ø±Ä¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤ÎÆÀÉ¼¤«¤éÌó2Ëü6ÀéÉ¼¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£
¡¡8ÆüÌë¡¢ÆüÅÄ»Ô¤Î²ñ¾ì¤ËÅöÁª³Î¼Â¤ÎÊó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¹À¥»á¤ÏËüºÐ¤¹¤ë»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£¡Ö¼«Ì±¤¬¿·¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÎÉ¤¤¶ÉÌÌ¡£¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊ´¹üºÕ¿È¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ½êÂ°¤Ç½éÄ©Àï¤·¤¿Á°²ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¼«Ì±¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆµÄÀÊ¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¡£³¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤Ë¿ä¿ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁªµó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î°ì°÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿Ø±Ä¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£¼«¤éÇÝ¤Ã¤¿Áð¤Îº¬Åª¤Ê¸å±ç²ñÁÈ¿¥¤Ë²Ã¤¨¡¢2¶èÆâ¤Î¼«Ì±¸©µÄÁ´°÷¤¬¡¢Í·Àâ¤Î¼ÖÎó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÅÞÁÈ¿¥¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹À¥»á¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¤ÎÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤äÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÇÀ¯Ì³´±¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ëÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤«¤éÍè±ç¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±óÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸å±ç²ñ¤ÈÅÞÁÈ¿¥¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2´üÌÜ°Ê¹ß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏÈ×¸Ç¤á¤ò»ëÌî¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÀï¤¦¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¸øÇ§¤Ç½é¾¡Íø¤·¤¿Áªµó¤Ç¡¢ÅÞ¤âÎò»ËÅª¤Ê°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£9Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¹À¥»á¤Ï¡Ö¼«Ì±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤¿À¯¼£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë