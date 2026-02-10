¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¼«Ì±¤¬3Áªµó¶èÆÈÀê
¡¡8ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï3¾®Áªµó¶è¤Î¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±¸õÊä¼Ô¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£1¶è¤Ï¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼»á¡Ê46¡Ë¤¬½éÅöÁª¡£2¶è¤ÏÁ°¿¦¤Î¹À¥·ú»á¡Ê52¡Ë¤¬ºÆÁª¤ò·è¤á¤¿¡£3¶è¤ÏÁ°¿¦¤Î´ä²°µ£»á¡Ê68¡Ë¤¬11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸©Áª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±¤¬¸©Æâ3µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î½°±¡Áª°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¡£1¶è¤ÎÌµ½êÂ°Á°¿¦µÈÎÉ½£»Ê»á¡Ê67¡Ë¡¢2¶è¤ÎÃæÆ»Á°¿¦µÈÀî¸µ»á¡Ê59¡Ë¤ÏµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¾®Áªµó¶è»ÔÄ®Â¼ÊÌºÇ½ªÆÀÉ¼
¾®Áªµó¶è»ÔÄ®Â¼ÊÌÅêÉ¼Î¨
