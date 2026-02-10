¡Î·§ËÜ¸©¡ÏºÒ³²¡¢»Ò¤É¤â¡¢½ÂÂÚ¡¢È¾Æ³ÂÎ¼¡¤Î10Ç¯¤Ø¡¡·§ËÜ»ÔÅö½éÍ½»»°Æ²áµîºÇÂç¤Ë¡¡½ÅÅÀ4¹àÌÜ4378²¯±ß
¡¡·§ËÜ»Ô¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÅö½éÈæ4¡¦4¡óÁý¤ÎÁí³Û4378²¯4ÀéËü±ß¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÅÅÀ»ö¹à¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚÂÐºö¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È½¸ÀÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢»Ò¤É¤â»Üºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤ò²Ã¤¨¤¿4¹àÌÜ¤È¤·¤¿¡£¡Ö·ë¡Ê¤æ¤¤¡Ë¤òÎÏ¤Ë¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¤Ä¤¯¤ë·§ËÜ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤âÃÏ°è¤ä½»Ì±¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£²º¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊÊë¤é¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î·ë¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ·§ËÜ¤Î¼¡¤Î10Ç¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÒ³²ÂÐ±þ¤ÎÄÉ²Ã¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤éËÉºÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶áÇ¯¡¢ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤··ã¿Ó²½¤¹¤ë¾õ¶·¤ä¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤éº£Ç¯¤¬10Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£Áí³Û13²¯4ÀéËü±ß¤Î»ö¶È¤Ë¤Ï¡¢°æ¸Í¤äÊª»ñÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É»ØÄêÈòÆñ½ê¤Îµ¡Ç½¶¯²½¡Ê1²¯4270Ëü±ß¡Ë¤äÂÎ°é´Û¤Î¶õÄ´À°È÷¡Ê1²¯2190Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡4·î¤«¤é¼Â»ÜÍ½Äê¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¡£Ãæ³Ø¹»¤Ï·î³Û1600±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Ìµ½þ²½¤Ïº£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£¹ñ¤Î´ð½à³Û¤È¡¢¿©ºàÈñ¤Îº¹³ÛÊ¬¤Ê¤É»Ô¤ÎÆÈ¼«Í½»»4²¯2918Ëü±ß¤ò´Þ¤á26²¯7600Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡16»ö¶È¤Ë132²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿½ÂÂÚÂÐºö¤Ï¡¢·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©À°È÷¡Ê70²¯2800Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥ÉÂÐºö¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È»ö¶È¤Ë13²¯7120Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·»ÔÄ£¼ËÀ°È÷´ØÏ¢¤Ï5²¯7760Ëü±ß¤ò·×¾å¡£25Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤¹¤ë´ðËÜ·×²è¤ò¼õ¤±¡¢µ¡Ç½¤äÀßÈ÷¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀß·×¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Û¤«¡¢¸½Ä£¼ËÀ×ÃÏÍøÍÑ¤Ê¤É¼þÊÕ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥óºöÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î´ØÏ¢¤Ç¤Ï33»ö¶È¤Ë12²¯6ÀéËü±ß¤ò½¼¤Æ¤ë¡£½ÂÂÚÂÐºö¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ²¼¿å¤Î¤«¤óÍÜ¤ä¿å¼ÁÊÝÁ´¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÂÐºö¡Ê1²¯4524Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Û¤ÜÇÜÁý¤·¤¿¸òÄÌ¶É¡Ê¸òÄÌ»ö¶È²ñ·×¡Ë¤Ø¤ÎÁà½Ð¶â16²¯9540Ëü±ß¤Î¤¦¤Á9²¯4900Ëü±ß¤Ï±¿¹Ô¶ÛµÞ»Ù±çÊä½õ¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤äÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âµ°Æ»¤Î¸ò´¹¤ä½¤Á¶¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤Î·ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡7·î¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë½ÉÇñÀÇ¡Ê1¿Í1Çñ200±ß¡Ë¤Î³èÍÑºö¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¹â¼Á¤ÊÊÞÁõÀ°È÷¡¢»ÜÀß¤ÎÂ¿¸À¸ì²½»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë10²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Í½»»Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÐÆþ¤Ï»ÔÀÇ¤¬Á°Ç¯ÅÙÅö½éÈæ4¡¦9¡óÁý¤Î1403²¯±ß¡£¹ñ¡¦¸©¤Î»Ù½Ð¶â¤ÏÆ±1¡¦7¡óÁý¤Î1268²¯±ß¡£¼Ú¶â¤ËÅö¤¿¤ë»ÔºÄ¤ÏÆ±2¡¦9¡óÁý¤Î339²¯±ß¡£»ÔºÄ»Ä¹â¡ÊÎ×»þºâÀ¯ÂÐºöºÄ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï4902²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡ºÐ½Ð¤ÏµÁÌ³Åª·ÐÈñ¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¡¢Æ±4¡¦0¡óÁý¤Î2603²¯±ß¡£¤³¤Î¤¦¤Á¼Ò²ñÊÝ¾ã´ØÏ¢¤ÎÉÞ½õÈñ¤¬1277²¯±ß¤ÇÆ±1¡¦7¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÉüµìÈñ105²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢54²¯±ß¤Ï²áµî¤ÎÉüµì»ö¶È¤Îµ¯ºÄ½þ´ÔÊ¬¡Ê¸øºÄÈñ¡Ë¡£
¡¡»Ô¤Ï16Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï9Æü¡¢142²¯2219Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ë25Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ò¼õ¤±¤¿¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤ä¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¸÷Ç®Èñ»Ù±ç¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë