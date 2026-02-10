¡Ú½°±¡Áª2026¡Û4Áªµó¶è¼«Ì±¤¬°µ¾¡
¡¡8ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤Ï4¾®Áªµó¶è¤È¤â¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Ì±¤ÎÁ°¿¦¤¬ÆÀÉ¼Î¨6¡Á7³äÂæ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1¶è¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ëÌÚ¸¶Ì»á¡Ê56¡Ë¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÃÏ¸µÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡¢ÃæÆ»¤Î¿·¿Í¤é2¿Í¤òÂçº¹¤ÇÂà¤±¤Æ7Áª¡£Á°²ó½°±¡Áª¤ÈÆ±¤¸3ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿2¡¢3¶è¤Ï¡¢À¾ÌîÂÀÎ¼»á¡Ê47¡Ë¤¬3Áª¡¢ºäËÜÅ¯»Ö»á¡Ê75¡Ë¤¬9Áª¤ò·è¤á¤¿¡£Í¿ÅÞÂÐ·è¤Î°Ý¿·¤ò´Þ¤à5ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤·¤¿4¶è¤Ï¡¢¶â»Ò¶³Ç·»á¡Ê64¡Ë¤¬10Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·§ËÜ1¡Á4¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï56¡¦70¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ò4¡¦64¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£
½°±¡Áª¾®Áªµó¶è»ÔÄ®Â¼ÊÌºÇ½ªÆÀÉ¼
Áªµó¶èÊÌ¤ÎÅêÉ¼Î¨