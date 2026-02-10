¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¡Öº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ°¿Ê¡×¡¡·§ËÜ2¶è3Áª¤ÎÀ¾Ìî»á
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê»îÎý¤äº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤È»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡×
¡¡8ÆüÌë¡¢2¶è¤ÇÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¼«Ì±Á°¿¦¤ÎÀ¾ÌîÂÀÎ¼»á¤Ï¡¢·§ËÜ¡¢¶ÌÌ¾Î¾»Ô¤Ç³«¤¤¤¿»Ù»ý¼Ô¤Ø¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ç¡¢3´üÌÜ¤Ø¤Î·è°Õ¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤ò½Å¤Í¡¢ÍÌÀ³¤±è´ßÆ»Ï©¤ä·§ËÜÀ¾´Ä¾õÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷Â¥¿Ê¡¢´ð´´»º¶È¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¿¶¶½¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤È¤È¤â¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¸Ä¿Í¸å±ç²ñ¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢¼«Ì±¸©µÄ¡¢»ÔµÄ¤Ê¤É¤Î¼ê·ø¤¤»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ï70¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤¬Â³¤¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä2¶è¡£Ìµ½êÂ°¸õÊä¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤¿2021Ç¯¡¢¼«Ì±¤Î½ÅÄÃ¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¡£Á°²ó24Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ì±¸øÇ§¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ê¬Îö¤Î¤·¤³¤ê¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìµ¤¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤òÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤µ¤»¡¢´°Á´¤Ë¥Ç¥Õ¥ì¤òÃ¦µÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡2¶è¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢»²À¯¿·¿Í¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¡Ê47¡Ë¤È¶¦»º¿·¿Í¤Î±×ÅÄËÒ»Ò»á¡Ê75¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢¿»Æ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
